https://tr.sputniknews.com/20220517/safra-kesesinden-1250-tas-cikti-doktor-taslarla-ismini-yazdi-1056430390.html

Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı

Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı

Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Nermin A.’nın (47) safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T09:44+0300

2022-05-17T09:44+0300

2022-05-17T09:44+0300

türkiye

ameliyat

zonguldak

safra kesesi

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Zonguldak'ta safra kesesi ameliyatı yapan doktorlar, hastadan 1250 adet taş çıkardı.Mide şişkinliği şikayetiyle hastaneye başvuran Neriman A.’nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.’yı safra kesesi ameliyatına aldı. Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı. İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi. ‘Bu kadar fazla taş ile karşılaşmıyoruz'Doktor Taşdöven, “Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık” diye konuştu. 'Hayati tehlike yaratabilir'Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

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ameliyat, zonguldak, safra kesesi