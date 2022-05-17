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Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı
Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı
Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Nermin A.’nın (47) safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T09:44+0300
2022-05-17T09:44+0300
türkiye
ameliyat
zonguldak
safra kesesi
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Zonguldak'ta safra kesesi ameliyatı yapan doktorlar, hastadan 1250 adet taş çıkardı.Mide şişkinliği şikayetiyle hastaneye başvuran Neriman A.’nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.’yı safra kesesi ameliyatına aldı. Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı. İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi. ‘Bu kadar fazla taş ile karşılaşmıyoruz'Doktor Taşdöven, “Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık” diye konuştu. 'Hayati tehlike yaratabilir'Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220515/cinsiyet-degisikligi-ameliyatinda-bicak-parasi-alan-profesore-hapis-cezasi-1056378457.html
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ameliyat, zonguldak, safra kesesi

Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı

09:44 17.05.2022
© DHASafra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı
Safra kesesinden 1250 taş çıktı, doktor taşlarla ismini yazdı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© DHA
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Zonguldak'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat edilen Nermin A.’nın (47) safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı. İlk defa bu kadar çok taşa denk geldiğini belirten Dr. İlhan Taşdöven, taşlarla kendi ismini yazdı.
Zonguldak'ta safra kesesi ameliyatı yapan doktorlar, hastadan 1250 adet taş çıkardı.
Mide şişkinliği şikayetiyle hastaneye başvuran Neriman A.’nın muayenesinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Dr. İlhan Taşdöven ve ameliyat ekibi, Nermin A.’yı safra kesesi ameliyatına aldı. Nermin A.’nın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı. Dr. Taşdöven taşlarla kendi ismini yazdı. İlk defa bu kadar taşla karşılaştığını söyleyen Dr. Taşdöven, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu işin içindeyim, bu kadar çok fazla sayıda safra kesesi taşıyla karşılaşmadım. Tek bir kese içinde bu kadar taşın olması ve taşa rağmen hastanın şikayeti olmaması ilginçti” dedi.

‘Bu kadar fazla taş ile karşılaşmıyoruz'

Doktor Taşdöven, “Ameliyatta safra kesesini çıkarttıktan sonra içinde 1250 taş tespit ettik. Bu kadar fazla taşla karşılaşmıyoruz ameliyatlarımızda. 2-3 santimi bulan taşlarla karşılaştık ama sayı olarak bu kadar fazla taşı olan ve şikayet yaratmayan hastalarla karşılaşmadık” diye konuştu.

'Hayati tehlike yaratabilir'

Basit olarak görülen mide rahatsızlıklarının safra kesesi hastalıklarıyla karışabildiğine değinen Taşdöven, safra kesesi taşlarının hayati tehlikeye neden olabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:
“Bu tür taşlar hastalarda sarılığa neden olabilir. Safra kanalını tıkayıp safra kesesinde iltihaba, tedavi edilmezse delinmesine kadar hatta hayati tehlike yaratacak durumlara neden olabilir. Bu tür taşlar kanserleşmeye de neden olabildiği için en kısa sürede çözüme kavuşturulmalı.”
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