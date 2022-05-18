https://tr.sputniknews.com/20220518/esenyurtta-bir-binanin-27-katinda-patlama-1056458915.html

Esenyurt'ta bir binanın 27. katında patlama

Esenyurt'ta bir binanın 27. katında patlama

Esenyurt’ta bir sitedeki binanın 27. katında patlama meydana geldi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T01:47+0300

2022-05-18T01:47+0300

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türkiye

esenyurt

bina

patlama

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Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 350. Sokak’taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27. katındaki dairede patlama oldu.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi.

türkiye

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esenyurt, bina, patlama