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https://tr.sputniknews.com/20220518/esenyurtta-bir-binanin-27-katinda-patlama-1056458915.html
Esenyurt'ta bir binanın 27. katında patlama
Esenyurt'ta bir binanın 27. katında patlama
Esenyurt’ta bir sitedeki binanın 27. katında patlama meydana geldi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
esenyurt
bina
patlama
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Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 350. Sokak’taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27. katındaki dairede patlama oldu.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi.
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esenyurt, bina, patlama

Esenyurt'ta bir binanın 27. katında patlama

01:47 18.05.2022
© İHA / ENSAR KIRANLIOĞLU - ERDAL CAN İÇELLİEsenyurt’ta bir sitedeki binanın 27'nci katında patlama meydana geldi.
Esenyurt’ta bir sitedeki binanın 27'nci katında patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA / ENSAR KIRANLIOĞLU - ERDAL CAN İÇELLİ
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Esenyurt’ta bir sitedeki binanın 27. katında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 350. Sokak’taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27. katındaki dairede patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi.
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