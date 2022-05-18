https://tr.sputniknews.com/20220518/gecen-yil-180-liraya-satilan-patates-bu-yil-tarlada-9-liradan-satista-1056474972.html

Geçen yıl 1.80 liraya satılan patates, bu yıl tarlada 9 liradan satışta

Geçen yıl 1.80 liraya satılan patates, bu yıl tarlada 9 liradan satışta

Yaza doğru, sebze meyve fiyatlarında ucuzluk beklentisi var. Ancak bu tahmin gerçekleşmeyebilir. Adana'da erkenci patates hasadı başladı. Patatesin tarladaki... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T15:21+0300

2022-05-18T15:21+0300

2022-05-18T15:21+0300

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Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı don nedeniyle 2 hafta gecikmeli başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.Tarım işçileri tarafından çuvallanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler satış için hallere gönderildi. Kentte yaklaşık 40 bin dekarda ekilen ve dönüm başına 3 ile 4 ton arasında verim alınan patatesten 150 bin ton rekolte bekleniyor.'Bu sene verim az'Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, don ve soğuk hava nedeniyle hasadın 2 hafta geciktiğini ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini söyledi. Doğan, "Bu sene verim az. Eskiden yapılan birinci ve ikinci kalite patates ayrımı artık yapılmıyor. Tarlada 9 liradan satılarak piyasaya sunuluyor. Geçen sene 1 lira 80 ile 1 lira 90 kuruştan satılan patatesten çiftçimiz para kazanamadı ve bu sene ekim alanını azalttı. Bu sene rekoltenin ve ekim alanının az olması nedeniyle fiyatlar arttı” diye konuştu.'Fiyatlar düşecek'Çiftçinin fiyatlardan yüzünün güldüğünü ancak fiyatların ilerleyen dönemlerde düşeceğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, "Önümüzdeki günlerde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde hasat başlayacak. Oradaki patateslerde piyasaya girdiğinde o dönemdeki rekolteye göre fiyatlar düşecektir" dedi.

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patates, fiyat, tarla, türkiye