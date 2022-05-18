https://tr.sputniknews.com/20220518/rusya-yaptirimlar-turkiyeye-tahil-urunleri-ihracatini-engellemiyor-1056481431.html

Rusya: Yaptırımlar, Türkiye'ye tahıl ürünleri ihracatını engellemiyor

Rusya: Yaptırımlar, Türkiye'ye tahıl ürünleri ihracatını engellemiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye'ye tahıl ürünleri ihracatını engellemediğini söyledi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T18:45+0300

2022-05-18T18:45+0300

2022-05-18T19:26+0300

ekonomi

rusya

yaptırım

türkiye

tahıl

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Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Novak, Türk tarafının eş başkanı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.Novak, "Yaptırımlar, Rusya'dan Türkiye'ye buğday ihracatını engellemiyor. Konu, hacimlerle ilgili. Tarım Bakanlığımız, Türkiye Tarım Bakanlığı ile temas halinde ve hacim konusu sorunlu bir konu olarak gündeme gelmedi" dedi.Türkiye'nin Rusya'dan en fazla buğday alan ülkeler arasında bulunduğunu anımsatan Novak, Moskova'nın Türk tarafına buğday tedarikini kesmeyi planlamadığını kaydetti.'İlk çeyrekte Rus-Türk ticaret hacmi 2 kat artarak 13.7 milyar dolar oldu'Mevcut ekonomik konjonktüre rağmen Rusya ve Türkiye'nin ikili ticareti artırma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Novak, 2021 yılı toplamında 33 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminin sadece 2022'nin ilk çeyreğinde 2.1 kat artarak 13.7 milyar dolar seviyesine çıktığını bildirdi. 'Olumlu dinamiğin korunması için Rus-Türk ticareti önündeki engelleri kaldırmalıyız'Küresel ekonomi ve siyasetteki mevcut koşulların Rusya ve Türkiye'nin önünde karşılıklı bağları pekiştirmek ve geliştirmek için yeni fırsatlar sunduğunu Novak, "Rusya ve Türkiye, gemi inşaatı, havacılık, uzay, eczacılık gibi alanlarda işbirliğini, dijital ve enerji tasarruflu teknolojilerle ilgili çalışma yürütülmesini istişare ediyor. İkili ticaretteki olumlu dinamiğin korunması için Rus-Türk ticareti önündeki engelleri kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı. Novak, ticari işbirliğinin pekiştirilmesinin yeni ekonomik zorlukların doğduğu, fiyatlandırma mekanizmalarının ve tedarik zincirlerinin ihlal edildiği, dünyanın en büyük ekonomilerinde enflasyonun yükseldiği koşullarda Rusya ve Türkiye'nin ekonomik güvenliğini artırma imkanı sunacağını vurguladı.'Türkiye'den Rusya'ya sanayi ürünlerinin tedariki artırılabilir'Novak, Türkiye'den Rusya'ya sanayi ürünleri tedarikinin artırılabileceğini söyleyerek Rus Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sanayi, gemi inşaatı, hafif sanayi gibi alanlarda ilgi duyduğu tüm ürünlerin listesini Türk tarafına ilettiği bilgisini paylaştı.'Ulusal para birimleriyle alışverişin artması için yeni mekanizmalar geliştiriliyor'Rusya ve Türkiye arasında ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin hacminin sürekli arttığını belirten Novak, iki ülkenin merkez bankalarının bunu daha da artırmak için ulusal para birimlerinde dalgalanma riskini sıfırlama ve gerekli likiditeleri sağlama imkanı sunacak yeni mekanizmalar geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.'Uçak seferlerinin artırılması kararlaştırıldı'Novak, turist akışının korunması için Rusya ve Türkiye arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılması konusunda anlaştıklarını söyledi.2021 yılında yaklaşık 4.7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Novak, bu dinamiğin korunması ve belki de artırılması için karşılıklı seferlerin artırılacağını, bunun da turist akışının korunmasına katkı sunacağını vurguladı.

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rusya, yaptırım, türkiye, tahıl