https://tr.sputniknews.com/20220518/sagligini-soranlara-papa-francisten-yanit-biraz-tekilaya-ihtiyacim-var-1056487412.html
Sağlığını soranlara Papa Francis'ten yanıt: Biraz tekilaya ihtiyacım var
Sağlığını soranlara Papa Francis'ten yanıt: Biraz tekilaya ihtiyacım var
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sağlığını soran bir öğrenciye esprili yanıt vererek, "Biraz tekilaya ihtiyacım var" dedi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T23:59+0300
2022-05-18T23:59+0300
2022-05-19T00:04+0300
dünya
meksika
papa francis
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Yakın zamanda rahatsızlığı nedeniyle bir yurtdışı gezisini iptal etmesi nedeniyle sağlığının bozulduğuna dair spekülasyonlarla gündeme gelen Papa Francis, sağlık durumunu soran bir kişiye ağrılarıyla mücadele etmek için alkole ihtiyacı olduğunu söyledi.Bağ dokularının gerilmesi nedeniyle sağ dizinde ağrı sorunu yaşayan ve kimi zaman tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Papa Francis, dizindeki sorunları nedeniyle fizik tedaviye de devam ediyor.Meksika'da düzenlediği bir etkinliğin sonunda halkla selamlaşan Papa Francis, kalabalık arasında kendisine seslenerek dizinin nasıl olduğunu soran bir öğrenciye verdiği cevapla gündeme geldi.Papa Francis, “Dizim için neye ihtiyacım olduğunu biliyor musun? Biraz tekila.” dedi.
meksika
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meksika, papa francis
Sağlığını soranlara Papa Francis'ten yanıt: Biraz tekilaya ihtiyacım var
23:59 18.05.2022 (güncellendi: 00:04 19.05.2022) Abone ol
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sağlığını soran bir öğrenciye esprili yanıt vererek, "Biraz tekilaya ihtiyacım var" dedi.
Yakın zamanda rahatsızlığı nedeniyle bir yurtdışı gezisini iptal etmesi nedeniyle sağlığının bozulduğuna dair spekülasyonlarla gündeme gelen Papa Francis, sağlık durumunu soran bir kişiye ağrılarıyla mücadele etmek için alkole ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bağ dokularının gerilmesi nedeniyle sağ dizinde ağrı sorunu yaşayan ve kimi zaman tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Papa Francis, dizindeki sorunları nedeniyle fizik tedaviye de devam ediyor.
Meksika'da düzenlediği bir etkinliğin sonunda halkla selamlaşan Papa Francis, kalabalık arasında kendisine seslenerek dizinin nasıl olduğunu soran bir öğrenciye verdiği cevapla gündeme geldi.
Papa Francis, “Dizim için neye ihtiyacım olduğunu biliyor musun? Biraz tekila.” dedi.