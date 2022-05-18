https://tr.sputniknews.com/20220518/sagligini-soranlara-papa-francisten-yanit-biraz-tekilaya-ihtiyacim-var-1056487412.html

Sağlığını soranlara Papa Francis'ten yanıt: Biraz tekilaya ihtiyacım var

Sağlığını soranlara Papa Francis'ten yanıt: Biraz tekilaya ihtiyacım var

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sağlığını soran bir öğrenciye esprili yanıt vererek, "Biraz tekilaya ihtiyacım var" dedi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T23:59+0300

2022-05-18T23:59+0300

2022-05-19T00:04+0300

dünya

meksika

papa francis

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Yakın zamanda rahatsızlığı nedeniyle bir yurtdışı gezisini iptal etmesi nedeniyle sağlığının bozulduğuna dair spekülasyonlarla gündeme gelen Papa Francis, sağlık durumunu soran bir kişiye ağrılarıyla mücadele etmek için alkole ihtiyacı olduğunu söyledi.Bağ dokularının gerilmesi nedeniyle sağ dizinde ağrı sorunu yaşayan ve kimi zaman tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Papa Francis, dizindeki sorunları nedeniyle fizik tedaviye de devam ediyor.Meksika'da düzenlediği bir etkinliğin sonunda halkla selamlaşan Papa Francis, kalabalık arasında kendisine seslenerek dizinin nasıl olduğunu soran bir öğrenciye verdiği cevapla gündeme geldi.Papa Francis, “Dizim için neye ihtiyacım olduğunu biliyor musun? Biraz tekila.” dedi.

meksika

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meksika, papa francis