https://tr.sputniknews.com/20220518/salda-golu-batakliga-donustu-iddialarina-bakan-kurumdan-yanit-1056478451.html

'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt

'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt

Sosyal medyada 'Salda Gölü bataklığa döndü' iddiasıyla dolaşan görüntülere bakanlıktan yanıt geldi. Mevsimsel olarak su çekilmesinin yaşandığını, iddiaların... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T16:53+0300

2022-05-18T16:53+0300

2022-05-18T16:54+0300

türkiye

murat kurum

salda gölü

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''Salda Gölü bataklığa dönüştü'' iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarda mevsimsel nedenlerle su çekilmesi olduğunu ve bu durumun da insan kaynaklı olmadığını belirtti.''Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar'' diyerek söz konusu paylaşımlara tepki gösteren Bakan Kurum, Salda Gölü'nü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceklerini söyledi.

türkiye

salda gölü

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murat kurum, salda gölü