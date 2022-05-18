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https://tr.sputniknews.com/20220518/salda-golu-batakliga-donustu-iddialarina-bakan-kurumdan-yanit-1056478451.html
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt
'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt
Sosyal medyada 'Salda Gölü bataklığa döndü' iddiasıyla dolaşan görüntülere bakanlıktan yanıt geldi. Mevsimsel olarak su çekilmesinin yaşandığını, iddiaların... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat kurum
salda gölü
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''Salda Gölü bataklığa dönüştü'' iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarda mevsimsel nedenlerle su çekilmesi olduğunu ve bu durumun da insan kaynaklı olmadığını belirtti.''Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar'' diyerek söz konusu paylaşımlara tepki gösteren Bakan Kurum, Salda Gölü'nü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceklerini söyledi.
türkiye
salda gölü
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murat kurum, salda gölü

'Salda Gölü bataklığa dönüştü' iddialarına Bakan Kurum'dan yanıt

16:53 18.05.2022 (güncellendi: 16:54 18.05.2022)
© AASalda Gölü'nün su altı zenginliği
Salda Gölü'nün su altı zenginliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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Sosyal medyada 'Salda Gölü bataklığa döndü' iddiasıyla dolaşan görüntülere bakanlıktan yanıt geldi. Mevsimsel olarak su çekilmesinin yaşandığını, iddiaların asılsız olduğu söylendi. Bakan Kurum konuyla ilgili, ''Kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar'' dedi.
''Salda Gölü bataklığa dönüştü'' iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.
Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarda mevsimsel nedenlerle su çekilmesi olduğunu ve bu durumun da insan kaynaklı olmadığını belirtti.
''Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar'' diyerek söz konusu paylaşımlara tepki gösteren Bakan Kurum, Salda Gölü'nü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceklerini söyledi.
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