https://tr.sputniknews.com/20220518/trabzonsporlu-hukukculardan-ali-koc-ve-rambo-okan-hakkinda-suc-duyurusu-1056466560.html

Trabzonsporlu hukukçulardan Ali Koç ve 'Rambo Okan' hakkında suç duyurusu!

Trabzonsporlu hukukçulardan Ali Koç ve 'Rambo Okan' hakkında suç duyurusu!

Trabzonsporlu hukukçular, son dönemde yapılan açıklamalar ve olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve köprüdeki şampiyonluk bayrağını indiren 'Rambo... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T11:53+0300

2022-05-18T11:53+0300

2022-05-18T11:53+0300

türkiye

rambo okan

fenerbahçe

trabzonspor

suç duyurusu

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerginlik, yargıya taşınıyor. Bordo-mavili taraftarların şampiyonluğu kazandıkları maçın öncesinde tribünlerde açtıkları pankart iki kulüp arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu. Fenerbahçe cephesinde Ali Koç'un yaptığı açıklamalar da Trabzonsporlular tarafından tepkiyle karşılanmıştı.Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, son günlerde taraftarlar arasında yaşanan olayların ardından açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve üç denemede boğaz köprüsündeki şampiyonluk bayrağını kesen 'Rambo Okan' lakaplı taraftar Okan Güler hakkında suç duyurusunda bulundu.Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Aynı amaca hizmet eden üslup ve söylemleri ile Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ülke çapında nefret havası oluşturmaya çalışan, hedef gösteren ve neticesinde üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet veren şüpheliler; Okan Güler (Rambo Okan) ve Y. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.Bu aşamadan sonra söz yargının olup tekraren tüm spor camiasını sağduyuya ve sükunete davet ediyoruz."

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rambo okan, fenerbahçe, trabzonspor, suç duyurusu