Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220518/turkan-saylan-mezari-basinda-anildi-1056481762.html
Türkan Saylan mezarı başında anıldı
Türkan Saylan mezarı başında anıldı
ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T19:06+0300
2022-05-18T19:15+0300
türkiye
türkan saylan
çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd)
zincirlikuyu mezarlığı
ergenekon davası
fetö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103349/85/1033498546_187:0:1165:550_1920x0_80_0_0_2d023039543c53e85e08629c03cbd786.jpg
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 18 Mayıs 2009’da hayata veda eden, "FETÖ"nün kumpas davalarında sorgulanmış olan, cüzzamla mücadelenin öncü isimlerinden tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anmaya, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile dernek üyeleri de katıldı.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu’ndaki mezarı başında anıldı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr.Ayşe Yüksel, “Her zor iş, sizinle yola çıkınca, sizi düşününce, sizi yanımızda hissedince inanın daha kolay gerçekleşiyor. Gözünüz arkada kalmasın. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hep amacı, ilkeleri doğrultusunda şubeleriyle, gençleriyle yola devam edecek” dedi.ÇYDD gençlerinden Rahime Ünlü de anmada şunları söyledi:“O, Türkiye’nin kazandığı öyle aydın bir kadın ki gitmeden önce yakıp bizlere verdiği çağdaş gençliğin eline tutturduğu meşaleyi hâlâ taşıyoruz. Gururla ve o ateş öyle bir ateş ki sönmüyor. Yıllardır daha da büyüyor, karanlığımızı aydınlatıyor. Onun bizlere öğrettiği ilkelerle, yapmak istediği birçok şeyi yaptı ama onun hedefi hep daha çok fazlasını yapmaktı ama gözü arkada kalmasın. Arkasında çağdaş gençlik var. Türkiye’nin umudu bizler varız. Onun istediği, onun yapmak istediği yolda bizler yürüyoruz, onun ilkeleriyle, ilkelerine sarılarak. Çok duyguluyuz ama aslında ben mutluyum da çünkü kattığı değerler çok büyük şeyler.”ÇYDD, Türkan Saylan'ın kendi sözlerinden oluşan bir videoyu, "Ölümsüzlüğünün 13. yılında Türkân Saylan’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz." notuyla paylaştı.
türkiye
zincirlikuyu mezarlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103349/85/1033498546_309:0:1042:550_1920x0_80_0_0_c80a445eed61c5d63303baad6e0e9264.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkan saylan, çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd), zincirlikuyu mezarlığı, ergenekon davası, fetö

Türkan Saylan mezarı başında anıldı

19:06 18.05.2022 (güncellendi: 19:15 18.05.2022)
© AA / ArşivTürkan Saylan
Türkan Saylan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 18 Mayıs 2009’da hayata veda eden, "FETÖ"nün kumpas davalarında sorgulanmış olan, cüzzamla mücadelenin öncü isimlerinden tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anmaya, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile dernek üyeleri de katıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu’ndaki mezarı başında anıldı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr.Ayşe Yüksel, “Her zor iş, sizinle yola çıkınca, sizi düşününce, sizi yanımızda hissedince inanın daha kolay gerçekleşiyor. Gözünüz arkada kalmasın. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hep amacı, ilkeleri doğrultusunda şubeleriyle, gençleriyle yola devam edecek” dedi.

ÇYDD gençlerinden Rahime Ünlü de anmada şunları söyledi:
O, Türkiye’nin kazandığı öyle aydın bir kadın ki gitmeden önce yakıp bizlere verdiği çağdaş gençliğin eline tutturduğu meşaleyi hâlâ taşıyoruz. Gururla ve o ateş öyle bir ateş ki sönmüyor. Yıllardır daha da büyüyor, karanlığımızı aydınlatıyor. Onun bizlere öğrettiği ilkelerle, yapmak istediği birçok şeyi yaptı ama onun hedefi hep daha çok fazlasını yapmaktı ama gözü arkada kalmasın. Arkasında çağdaş gençlik var. Türkiye’nin umudu bizler varız. Onun istediği, onun yapmak istediği yolda bizler yürüyoruz, onun ilkeleriyle, ilkelerine sarılarak. Çok duyguluyuz ama aslında ben mutluyum da çünkü kattığı değerler çok büyük şeyler.”

ÇYDD, Türkan Saylan'ın kendi sözlerinden oluşan bir videoyu, "Ölümsüzlüğünün 13. yılında Türkân Saylan’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz." notuyla paylaştı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала