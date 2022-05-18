https://tr.sputniknews.com/20220518/turkan-saylan-mezari-basinda-anildi-1056481762.html

Türkan Saylan mezarı başında anıldı

Türkan Saylan mezarı başında anıldı

ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T19:06+0300

2022-05-18T19:06+0300

2022-05-18T19:15+0300

türkiye

türkan saylan

çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd)

zincirlikuyu mezarlığı

ergenekon davası

fetö

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Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 18 Mayıs 2009’da hayata veda eden, "FETÖ"nün kumpas davalarında sorgulanmış olan, cüzzamla mücadelenin öncü isimlerinden tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anmaya, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile dernek üyeleri de katıldı.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu’ndaki mezarı başında anıldı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr.Ayşe Yüksel, “Her zor iş, sizinle yola çıkınca, sizi düşününce, sizi yanımızda hissedince inanın daha kolay gerçekleşiyor. Gözünüz arkada kalmasın. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hep amacı, ilkeleri doğrultusunda şubeleriyle, gençleriyle yola devam edecek” dedi.ÇYDD gençlerinden Rahime Ünlü de anmada şunları söyledi:“O, Türkiye’nin kazandığı öyle aydın bir kadın ki gitmeden önce yakıp bizlere verdiği çağdaş gençliğin eline tutturduğu meşaleyi hâlâ taşıyoruz. Gururla ve o ateş öyle bir ateş ki sönmüyor. Yıllardır daha da büyüyor, karanlığımızı aydınlatıyor. Onun bizlere öğrettiği ilkelerle, yapmak istediği birçok şeyi yaptı ama onun hedefi hep daha çok fazlasını yapmaktı ama gözü arkada kalmasın. Arkasında çağdaş gençlik var. Türkiye’nin umudu bizler varız. Onun istediği, onun yapmak istediği yolda bizler yürüyoruz, onun ilkeleriyle, ilkelerine sarılarak. Çok duyguluyuz ama aslında ben mutluyum da çünkü kattığı değerler çok büyük şeyler.”ÇYDD, Türkan Saylan'ın kendi sözlerinden oluşan bir videoyu, "Ölümsüzlüğünün 13. yılında Türkân Saylan’ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz." notuyla paylaştı.

türkiye

zincirlikuyu mezarlığı

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türkan saylan, çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd), zincirlikuyu mezarlığı, ergenekon davası, fetö