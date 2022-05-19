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31 yaşındayken, 83 yaşındaki kadınla evlendi: Yarım asırlık yaş farkı miras kavgası çıkardı
31 yaşındayken, 83 yaşındaki kadınla evlendi: Yarım asırlık yaş farkı miras kavgası çıkardı
İstanbul'da yaşayan Harun Erikçi, kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirası 'evliliğin iptali davası' nedeniyle kullanamıyor. Dava... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:53+0300
2022-05-19T13:53+0300
yaşam
miras
kavga
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Kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu.Harun Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.Kız kardeş dava açtıErikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel, aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in yaklaşık 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı. Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin miras payına tedbir konuldu.'Biz severek evlenmedik'Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama, çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyor, parasını alıyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık'' dedi.Hatice Nuran'la 12 yıl beraber yaşadıklarını söyleyen Erikçi, ''Biz severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çoçuklarına kalmasını istemediğini, ben kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi'' yaşadığı o dönemi anlattı.Erikçi, şöyle devam etti:''Evliliğimiz 5 yıl sürdü, 4'ncü yılında, kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Eşimin ölümünden sonra mirasının yarısı kardeşine kaldı. Kardeşi rahmetli olduktan sonra, evlatlık çocukları bana kalan mirası da istedi. 45 yıldır görüşmüyorlardı. Açılan dava nedeniyle tedbir kararı verildi, bu nedenle mirasını alamadım" Nikahtan önce akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldıklarını belirten Erikçi, eşine 3 yıl önce demans teşhisi konulduğunu, resmi vasisi olmasına rağmen mal varlığını satmadığını vurguladı.'52 yaş farkının maddi çıkar dışında açıklaması yok'Temizel'in kız kardeşi tarafından açılan ve çocukları tarafından devam ettirilen 'evliliğin iptali' davasının dilekçesinde, Harun Erikçi ile Hatice Nuran Temizel arasındaki 52 yaş farkı vurgulanarak, bu durumun 'Hayatın olağan akışına aykırı olduğu' belirtildi.Hatice Nuran Erikçi'nin dava tarihinde yatalak ve bunama hastalığı nedeniyle de ayırt etme gücünden yoksun olduğu kaydedilen dilekçede "31 yaşındaki genç bir erkeğin 83 yaşında demans hastası ve ayırt etme gücünden yoksun bir kadınla evlenmesinin maddi çıkarlar dışında başka bir açıklaması yoktur" denildi.Evliliğin iptali davasının yanısıra, Harun Erikçi hakkında, Hatice Nuran Temizel'i öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.
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miras, kavga, istanbul

31 yaşındayken, 83 yaşındaki kadınla evlendi: Yarım asırlık yaş farkı miras kavgası çıkardı

13:53 19.05.2022
© DHA31 yaşındayken, 83 yaşındaki kadınla evlendi: Yarım asırlık yaş farkı miras kavgası çıkardı
31 yaşındayken, 83 yaşındaki kadınla evlendi: Yarım asırlık yaş farkı miras kavgası çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
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İstanbul'da yaşayan Harun Erikçi, kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirası 'evliliğin iptali davası' nedeniyle kullanamıyor. Dava dilekçesinde eşler arasındaki yaş farkı vurgulanarak bu durumun 'Hayatın olağan akışına aykırı olduğu' belirtilirken Erikçi, ''Biz severek evlenmedik. Kendi teklifiyle evlendik" diyor.
Kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu.
Harun Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.

Kız kardeş dava açtı

Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel, aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in yaklaşık 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı. Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin miras payına tedbir konuldu.

'Biz severek evlenmedik'

Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama, çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyor, parasını alıyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık'' dedi.
Hatice Nuran'la 12 yıl beraber yaşadıklarını söyleyen Erikçi, ''Biz severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çoçuklarına kalmasını istemediğini, ben kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi'' yaşadığı o dönemi anlattı.
Erikçi, şöyle devam etti:

''Evliliğimiz 5 yıl sürdü, 4'ncü yılında, kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Eşimin ölümünden sonra mirasının yarısı kardeşine kaldı. Kardeşi rahmetli olduktan sonra, evlatlık çocukları bana kalan mirası da istedi. 45 yıldır görüşmüyorlardı. Açılan dava nedeniyle tedbir kararı verildi, bu nedenle mirasını alamadım"

Nikahtan önce akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldıklarını belirten Erikçi, eşine 3 yıl önce demans teşhisi konulduğunu, resmi vasisi olmasına rağmen mal varlığını satmadığını vurguladı.

'52 yaş farkının maddi çıkar dışında açıklaması yok'

Temizel'in kız kardeşi tarafından açılan ve çocukları tarafından devam ettirilen 'evliliğin iptali' davasının dilekçesinde, Harun Erikçi ile Hatice Nuran Temizel arasındaki 52 yaş farkı vurgulanarak, bu durumun 'Hayatın olağan akışına aykırı olduğu' belirtildi.

Hatice Nuran Erikçi'nin dava tarihinde yatalak ve bunama hastalığı nedeniyle de ayırt etme gücünden yoksun olduğu kaydedilen dilekçede "31 yaşındaki genç bir erkeğin 83 yaşında demans hastası ve ayırt etme gücünden yoksun bir kadınla evlenmesinin maddi çıkarlar dışında başka bir açıklaması yoktur" denildi.

Evliliğin iptali davasının yanısıra, Harun Erikçi hakkında, Hatice Nuran Temizel'i öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.
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