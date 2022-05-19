https://tr.sputniknews.com/20220519/cuneyt-cakir-2022-dunya-kupasinda-olmayacak-1056504139.html
FIFA, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası'nda görev vermedi
FIFA, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası'nda görev vermedi
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev almayacağı bildirildi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T15:20+0300
2022-05-19T15:20+0300
2022-05-19T15:22+0300
spor
dünya kupası
cüneyt çakır
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FIFA tarafından duyurulan hakemler listesinde Cüneyt Çakır'ın adı yer almadı.
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dünya kupası, cüneyt çakır
FIFA, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası'nda görev vermedi
15:20 19.05.2022 (güncellendi: 15:22 19.05.2022) Abone ol
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev almayacağı bildirildi.
FIFA tarafından duyurulan hakemler listesinde Cüneyt Çakır'ın adı yer almadı.