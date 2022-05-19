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FIFA, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası'nda görev vermedi
FIFA, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası'nda görev vermedi
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev almayacağı bildirildi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T15:20+0300
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spor
dünya kupası
cüneyt çakır
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FIFA tarafından duyurulan hakemler listesinde Cüneyt Çakır'ın adı yer almadı.
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dünya kupası, cüneyt çakır

FIFA, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası'nda görev vermedi

15:20 19.05.2022 (güncellendi: 15:22 19.05.2022)
© İHACüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev almayacağı bildirildi.
FIFA tarafından duyurulan hakemler listesinde Cüneyt Çakır'ın adı yer almadı.
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