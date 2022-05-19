https://tr.sputniknews.com/20220519/diyarbakirda-bir-kadin-bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-bicaklanarak-olduruldu-1056516679.html
Diyarbakır'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Diyarbakır'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde E.T., boşanma aşamasındaki eşi 21 yaşındaki Ş.T.'yi kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak öldürdü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T21:10+0300
2022-05-19T21:10+0300
2022-05-19T21:10+0300
türkiye
kadın cinayeti
diyarbakır
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Diyarbakır Yenişehir'de cani koca, boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü.Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. 1 çocukları bulunan E.T. ve Şule A.T. çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule A.T., annesinin evine giderek orada yaşamaya başladı. E.T. bir süredir görüşmediği eşi Şule A.T. ile konuşmak için kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada yaşanan tartışmada E.T., mutfaktan aldığı bıçakla Şule A.T.'yi boynundan yaraladı. Genç kadın yere yığılırken E.T., olay yerinden kaçtı.Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Şule A.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, yapılan incelemenin ardından genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Şüpheli E.T. ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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kadın cinayeti, diyarbakır
Diyarbakır'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde E.T., boşanma aşamasındaki eşi 21 yaşındaki Ş.T.'yi kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak öldürdü.
Diyarbakır Yenişehir'de cani koca, boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. 1 çocukları bulunan E.T. ve Şule A.T. çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Şule A.T., annesinin evine giderek orada yaşamaya başladı. E.T. bir süredir görüşmediği eşi Şule A.T. ile konuşmak için kimsenin olmadığı sırada kayınvalidesinin evine gitti. Burada yaşanan tartışmada E.T., mutfaktan aldığı bıçakla Şule A.T.'yi boynundan yaraladı. Genç kadın yere yığılırken E.T., olay yerinden kaçtı.
Kavgayı duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı açık olan eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Şule A.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, yapılan incelemenin ardından genç kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Şüpheli E.T. ise olaydan 20 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.