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https://tr.sputniknews.com/20220519/estonya-nato-ulkemizdeki-tatbikatta-aktif-rol-alacak-1056488117.html
Estonya: NATO, ülkemizdeki tatbikatta aktif rol alacak
Estonya: NATO, ülkemizdeki tatbikatta aktif rol alacak
Estonya Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mayıs’ta Siil-2022 (Kirpi-2022) tatbikatında NATO ülkelerine ait hava kuvvetlerinin aktif rol oynayacağını belirtti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
estonya
genelkurmay
nato
tatbikat
siil-2022 (kirpi-2022)
çekya
fransa
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Estonya Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikata Belçika, İngiltere, İspanya, Litvanya, Polonya, ABD, Fransa ve Çekya hava kuvvetleri katılıyor. Ayrıca Estonya’ya ait savaş uçakları ve helikopterler yer alıyor” ifadesine yer verildi.3 Haziran’a kadar sürecek tatbikata Estonya’nın yanı sıra, NATO ülkelerinden toplam 15 binden fazla asker katılıyor. Tatbikatın amacı olarak ordu birliklerinin savaşa hazırlık durumunun kontrolü ve çeşitli tehditlere karşılık verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin değerlendirilmesi olduğu bildirildi.
estonya
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estonya, genelkurmay, nato, tatbikat, siil-2022 (kirpi-2022), çekya, fransa

Estonya: NATO, ülkemizdeki tatbikatta aktif rol alacak

00:55 19.05.2022
© Sputnik / Сергей Степанов / Fotoğraf bankasına girNATO - Saber Strike 2016
NATO - Saber Strike 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Сергей Степанов
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Estonya Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mayıs’ta Siil-2022 (Kirpi-2022) tatbikatında NATO ülkelerine ait hava kuvvetlerinin aktif rol oynayacağını belirtti.
Estonya Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikata Belçika, İngiltere, İspanya, Litvanya, Polonya, ABD, Fransa ve Çekya hava kuvvetleri katılıyor. Ayrıca Estonya’ya ait savaş uçakları ve helikopterler yer alıyor” ifadesine yer verildi.
3 Haziran’a kadar sürecek tatbikata Estonya’nın yanı sıra, NATO ülkelerinden toplam 15 binden fazla asker katılıyor. Tatbikatın amacı olarak ordu birliklerinin savaşa hazırlık durumunun kontrolü ve çeşitli tehditlere karşılık verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin değerlendirilmesi olduğu bildirildi.
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