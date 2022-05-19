https://tr.sputniknews.com/20220519/estonya-nato-ulkemizdeki-tatbikatta-aktif-rol-alacak-1056488117.html

Estonya: NATO, ülkemizdeki tatbikatta aktif rol alacak

Estonya: NATO, ülkemizdeki tatbikatta aktif rol alacak

Estonya Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mayıs’ta Siil-2022 (Kirpi-2022) tatbikatında NATO ülkelerine ait hava kuvvetlerinin aktif rol oynayacağını belirtti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T00:55+0300

2022-05-19T00:55+0300

2022-05-19T00:55+0300

dünya

estonya

genelkurmay

nato

tatbikat

siil-2022 (kirpi-2022)

çekya

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056487966_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_827a0bdb82d3510fc5765bd50726bf49.jpg

Estonya Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “Tatbikata Belçika, İngiltere, İspanya, Litvanya, Polonya, ABD, Fransa ve Çekya hava kuvvetleri katılıyor. Ayrıca Estonya’ya ait savaş uçakları ve helikopterler yer alıyor” ifadesine yer verildi.3 Haziran’a kadar sürecek tatbikata Estonya’nın yanı sıra, NATO ülkelerinden toplam 15 binden fazla asker katılıyor. Tatbikatın amacı olarak ordu birliklerinin savaşa hazırlık durumunun kontrolü ve çeşitli tehditlere karşılık verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin değerlendirilmesi olduğu bildirildi.

estonya

çekya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estonya, genelkurmay, nato, tatbikat, siil-2022 (kirpi-2022), çekya, fransa