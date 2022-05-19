Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220519/fatih-terim-real-madrid-liverpool-macini-yorumlayacak-1056510247.html
Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak
Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:29+0300
2022-05-19T17:34+0300
fatih terim
spor
liverpool
maç
yorum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg
Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.İlhan Tüysüz'ün aktardığına göre, EXXEN'de yayımlanacak Liverpool-Real Madrid finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_88:0:645:418_1920x0_80_0_0_9e2f4872a0adf99b676b1e655c8f7d13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih terim, liverpool, maç, yorum

Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak

17:29 19.05.2022 (güncellendi: 17:34 19.05.2022)
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.
Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.
İlhan Tüysüz'ün aktardığına göre, EXXEN'de yayımlanacak Liverpool-Real Madrid finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.
Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала