https://tr.sputniknews.com/20220519/fatih-terim-real-madrid-liverpool-macini-yorumlayacak-1056510247.html

Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak

Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T17:29+0300

2022-05-19T17:29+0300

2022-05-19T17:34+0300

fatih terim

spor

liverpool

maç

yorum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045012265_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_6ae835389119e76bff5d93ca49616138.jpg

Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.İlhan Tüysüz'ün aktardığına göre, EXXEN'de yayımlanacak Liverpool-Real Madrid finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.

liverpool

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih terim, liverpool, maç, yorum