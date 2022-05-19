https://tr.sputniknews.com/20220519/fatih-terim-real-madrid-liverpool-macini-yorumlayacak-1056510247.html
Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak
Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:29+0300
2022-05-19T17:29+0300
2022-05-19T17:34+0300
fatih terim
spor
liverpool
maç
yorum
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Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.İlhan Tüysüz'ün aktardığına göre, EXXEN'de yayımlanacak Liverpool-Real Madrid finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim, liverpool, maç, yorum
Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçını yorumlayacak
17:29 19.05.2022 (güncellendi: 17:34 19.05.2022) Abone ol
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.
Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra sessizliğini koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli teknik direktör, dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.
İlhan Tüysüz'ün aktardığına göre, EXXEN'de yayımlanacak Liverpool-Real Madrid finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak.
Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.