https://tr.sputniknews.com/20220519/guinnesse-giren-berber-bandirma-vapurunu-sac-modeli-olarak-resmetti-duygusal-olarak-en-zoru-buydu-1056510925.html

Guinness'e giren berber Bandırma Vapuru'nu saç modeli olarak resmetti: Duygusal olarak en zoru buydu

Guinness'e giren berber Bandırma Vapuru'nu saç modeli olarak resmetti: Duygusal olarak en zoru buydu

24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek, Guinness'e giren berber Buyruk, 19 Mayıs simgesi Bandırma Vapuru’nu bir müşterisinin kafasına saç modeli olarak çizdi... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T17:49+0300

2022-05-19T17:49+0300

2022-05-19T17:55+0300

berber

yaşam

guiness rekorlar kitabı

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

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Ankara’da yıllardır erkek kuaförlüğü yapan ve 2010 yılında 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve ardından Antalya'ya yerleşen berber Ercan Buyruk, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran ve Türk Millî Mücadelesinin Anadolu üzerinden başlatılmasında çok önemli bir görevi yerine getiren Bandırma Vapuru’nu müşterisi Sinan Akıner’in kafasına model olarak çizdi. Yaklaşık 7 saat süren saç modelinde, vapur, deniz ve Türk Bayrağı görseli yer aldı.'Gemiyi net oturtmak için 6-7 saat uğraştım'Gençlerin ve tüm vatandaşların bayramını kutlayan Ercan Buyruk, Bandırma Vapuru'nun modelini çizerken oldukça duygusal anlar yaşadığını ve zorlandığını söyledi. Buyruk, “Çok çizimler, modeller yaptım. Dünya şampiyonlukları, rekorlarım var ancak bu modeli çizmek beni çok duygulandırdı. Gemiyi net oturtmak için 6-7 saat uğraştım. Diğer çizimlere göre duygusal olarak en zoru buydu” dedi.Modeli kafasına kazıtan Sinan Akıner de, milli duygularla hareket ederek böyle bir saç modeli yaptırmak istediğini ve çizimi oldukça başarılı bulduğunu söyledi.

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berber, guiness rekorlar kitabı, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı