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Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T01:19+0300
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor," yanıtını verdi.
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melih gökçek, mansur yavaş, ahmet hakan, ankara

Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

01:19 19.05.2022 (güncellendi: 01:23 19.05.2022)
© AAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.
Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor," yanıtını verdi.
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