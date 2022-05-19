Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
01:19 19.05.2022 (güncellendi: 01:23 19.05.2022)
© AAMelih Gökçek
© AA
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.
Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.
Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, elinde belgeler olduğunu iddia etti: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek https://t.co/3rLiapfqBt pic.twitter.com/vpTbCjVSf0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 18, 2022
Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor," yanıtını verdi.