https://tr.sputniknews.com/20220519/melih-gokcek-mansur-yavasin-siyasi-hayati-3-ay-icinde-bitecek-1056488536.html

Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T01:19+0300

2022-05-19T01:19+0300

2022-05-19T01:23+0300

politika

melih gökçek

mansur yavaş

ahmet hakan

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103068/56/1030685646_0:94:1600:994_1920x0_80_0_0_70f3b860effdf4ca205a68d445009fe6.jpg

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor," yanıtını verdi.

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

melih gökçek, mansur yavaş, ahmet hakan, ankara