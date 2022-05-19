UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Eintracht Frankfurt kazandı
01:06 19.05.2022 (güncellendi: 01:22 19.05.2022)
© AAEintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu
© AA
Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu. Tarihinde 3. kez Avrupa'da kupa kazanan Frankfurt, 42 yıl sonra ve namağlup unvanıyla bir Avrupa kupasını daha müzesine götürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu. İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan dev mücadelede İskoç ekibi Rangers ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi Frankfurt özellikle ilk 20 dakikada rakip kaleye en çok giden takım oldu.
© İHA / Jose Manuel VidalUEFA Avrupa Ligi Finali'nde, Rangers ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde, Rangers ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
© İHA / Jose Manuel Vidal
Rangers ise kontrataklarla hızlı çıkmaya çalışsa da, defansı geçmeyi başaramadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarı hücumda daha etkili başlayan Rangers, 57. dakikada Frankfurt defansındaki büyük hatayla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Joe Aribo ile golü buldu.
Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gelen Alman takımı, 69. dakikada sol kanattan Kostic'in yerden gelen ortasında kale çizgisine yakın bir yerde, defansın hatasını iyi değerlendirerek ayağını koyan Kolombiyalı futbolcusu Borre'nin golüyle skora eşitliği getirdi.
© İHA / Jose Manuel Vidalİkinci yarıda tempo yükseldi. 57. dakikada topla buluşan Joe Aribo rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Rangers'ı 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda tempo yükseldi. 57. dakikada topla buluşan Joe Aribo rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Rangers'ı 1-0 öne geçirdi.
© İHA / Jose Manuel Vidal
Maçın normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi.
Karşılaşmanın son dakikalarında Rangers art arda önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.
Her iki takımın oyuncularının oldukça yorgun olduğunun gözlendiği uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.
© İHA / Julio Munoz 69. dakikada sol kanattan Filip Kostic'in kale önüne ortasında Borre topu filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı. (1-1) 90 dakikada başka gol olmayınca uzatma bölümlerine geçildi.
69. dakikada sol kanattan Filip Kostic'in kale önüne ortasında Borre topu filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı. (1-1) 90 dakikada başka gol olmayınca uzatma bölümlerine geçildi.
© İHA / Julio Munoz
Penaltılarda rakibine karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Alman takımı kupanın 2021-2022 sezonundaki sahibi oldu.
Rangers'da penaltı kaçıran futbolcu, 4. atışı kullanan Aaron Ramsey oldu.
Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı
Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü.
Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.
Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.
Frankfurt'un kalecisi Kevin Krapp final maçının en iyi futbolcusu seçildi.
Bu arada maçın oynandığı saatlerde Sevilya'da hava sıcaklığının 31 dereceyi bulmasından dolayı karşılaşmanın Sloven hakemi Vincic, futbolcuların sıvı ihtiyacını gidermesi için zaman zaman oyuna 1'er dakikalık ara verdi.
© İHA / Raul Caro İki devre de iki takım gol bulamayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi.
İki devre de iki takım gol bulamayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi.
© İHA / Raul Caro
5 Alman taraftar gözaltına alındı
Diğer yandan karşılaşma öncesinde Sevilya sokaklarında her iki takımın taraftarları arasında kavga çıkarken, çevredeki dükkanların bazıları zarar gördü.
Şimdiye kadar 5 Alman taraftar gözaltına alındı.
Küllerinden doğan Rangers finali penaltılarda kaybetti
Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve bu yıl 120. kuruluş yıldönümünü kutlayan Rangers, son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşadı.
© İHA / Jose Manuel VidalPenaltılarda Alman ekibi, rakibine karşı 5-4 üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan etti.
Penaltılarda Alman ekibi, rakibine karşı 5-4 üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan etti.
© İHA / Jose Manuel Vidal
2011-2012 sezonu sonunda İngiltere maliyesine 35 milyon avroluk borçla iflas eden ve 4.lige düşen İskoçya'nın köklü kulübünü satın alan İngiliz iş insanı Charles Green, ekonomik sebeplerden dolayı kulübün ismini Glasgow Rangers'dan The Rangers Football Club olarak değiştirdi.
Art arda üst liglere çıkan Rangers, 2016 yılında İskoçya 1. ligine geri döndü.
Bu zamana kadar tarihindeki tek Avrupa kupasını 1972'de Avrupa Kupa Galiplerini kazanarak elde eden Rangers, Avrupa'daki 6. final maçında penaltılarda kaybetti.
© AA E. Frankfurt böylece tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.
E. Frankfurt böylece tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.
© AA