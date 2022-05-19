https://tr.sputniknews.com/20220519/yunanistan-ekibi-olympiakosu-maglup-eden-anadolu-efes-avrupa-ligi-finaline-yukseldi-1056516808.html

Yunanistan ekibi Olympiakos'u mağlup eden Anadolu Efes, Avrupa Ligi finaline yükseldi

Yunanistan ekibi Olympiakos'u mağlup eden Anadolu Efes, Avrupa Ligi finaline yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T21:27+0300

2022-05-19T21:27+0300

2022-05-19T21:27+0300

spor

türkiye

anadolu efes

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Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, Walkup ve Fall'ın basketleriyle 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 12-5. Molanın ardından Dunston ve Larkin'in kazandırdığı basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 9. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 14-16. Kalan bölümde Micic'in basketine Papanikolaou'nun sayılarıyla yanıt veren Olympiakos, ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.İkinci periyotta Martin ile pota altını oldukça etkili kullanan Olympiakos, 17. dakikada farkı tekrar 7 sayıya çıkardı: 39-32. Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği basketlerle 19. dakikada öne geçti: 41-42. Yunanistan ekibi, bitime 46 saniye kala McKissic'in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 43-42 üstün gitti.Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Bryant'ın skorer oyunuyla 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 48-59. Çabuk toparlanan Olympiakos, Dorsey'nin 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 4 saniye kala farkı 3'e indirmesine rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 66-63 önde girdi.Dördüncü çeyreğin son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Olympiakos, Martin'in pota altından kaydetti basketle bitime 19,5 saniye kala skoru eşitledi: 74-74. Anadolu Efes, Micic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmadan 77-74 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

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türkiye, anadolu efes