https://tr.sputniknews.com/20220520/bakan-kurum-katarlilar-kanal-istanbuldan-157-bin-metrekare-alan-aldi-1056523875.html

Bakan Kurum: Katarlılar Kanal İstanbul'dan 157 bin metrekare alan aldı

Bakan Kurum: Katarlılar Kanal İstanbul'dan 157 bin metrekare alan aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "'Kanal İstanbul’da da bütün alanı Katarlılar aldı' dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T08:26+0300

2022-05-20T08:26+0300

2022-05-20T08:26+0300

politika

murat kurum

atatürk havalimanı

millet bahçesi

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Bakan Kurum Atatürk Havalimanı ve Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kurum, Atatürk Havalimanı temelinin 29 Mayıs'ta atılacağını belirterek, “Milletimize verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 16 milyon İstanbullunun istifade edeceği şekliyle bu projeyi tasarladık. Önümüzdeki yıl da tamamlayıp açacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılında, İstanbul’un fethinin kutlanacağı bir günde, bu parkı İstanbul’umuza armağan edeceğiz" dedi. '132 bin 500 ağaç dikilecek'Kurum, ilk etapta 132 bin 500 ağacın dikilmesinin planlandığını ifade ederek, "Süreç içerisinde orada çalısı, çiçekleri, bitkileri, farklı türde ağaçları ile insanlarımızın altında gölgelenebileceği büyük boyda ağaçların hepsi bu projede yer alacak” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle sohbetinde “Bir ihtimal pistler kalacak” sözü hatırlatılan Kurum, hiçbir binanın yıkılmayacağını ve havalimanının aynı zamanda afet toplanma alanı işlevi de göreceğini aktardı: “Öncelikle hiçbir binayı yıkmıyoruz. O binalar da proje dahilinde müze olacak, gençlik merkezi olacak, robotik atölyesi olacak. Bu binaların hepsini restorasyonlarını yaparak değerlendireceğiz. Buradaki tüm değerleri koruyarak bir millet bahçesi projesine çevireceğiz. Ama sadece bir millet bahçesi olmayacak. Millet bahçesi dışında burası bir yaşam alanı olacak. Afet toplanma alanı olacak.” Pistler konusunda ise Çevre Bakanı Kurum şunları söyledi: “Pistlerde de zaten biliyorsunuz, bir pistimiz duruyor. Doğu-batı pisti kalıyor. Kuzey-güney pistinde de proje dahilinde kullanabileceğimiz altyapıyı orada kullanacağız. Pistlerin olduğu yerlerde yürüyüş yolları yapmaya gayret gösteriyoruz. O alanlara spor alanları yapacağız. Proje dahilinde kuzey-güney pistinin kullanılabilecek her türlü alanını kullanacağız.”'Erdoğan, Şeref Salonu'nu kullanmaya devam edecek'Kurum ayrıca, havaalanı Millet Bahçesi'ne dönüştürüldükten sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretlerinde Şeref Salonu’nu kullanmaya devam edeceğini belirtti ve "Hem acil inişler için hem sivil uçuşlar için kullanılacak. Afet zamanında kullanılacak. Bizim orada pandemi hastanemiz var. Pandemi hastanesine hizmet verecek. Ambulans uçaklar inecekler" dedi. Acil iniş pistinin de kullanılmaya devam edeceğini dile getiren Kurum, "Aslında Atatürk Havalimanı iki pistten oluşuyor diye düşündüğümüzde sadece bir pistin dışındaki tüm işlemleriyle hizmet vermeye devam edecek. Oradaki limanları, diğer yapıları da yine, havalimanının işlemesi sürecindeki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbiri atıl halde bırakılmayacak" diye konuştu. 'Vatandaşlarımızı yanlış bilgilerle aldatmaya çalışıyorlar'İstanbul Havaalanı'nın Katarlılara satılacağı tartışmalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Kurum, şöyle konuştu: “Onlara bakarsanız biz Türkiye’nin her yerini Katarlılara, Arap kardeşlerimize satıyoruz. Ama dönüp baktığınızda da bunların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul’da da bütün alanı Katarlılar aldı dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan. 330.000.000 metrekare rezerv alandan tüm yabancıların aldığı mülklerin oranı yüzde sıfır nokta sıfır, sıfır 35. Katarlıların ise 0.00045. Yani yok denecek kadar az. Hep bir algı peşinde oldukları için, hep algı üzerinden hareket ettikleri için vatandaşlarımızı yanlış bilgilerle aldatmaya çalışıyorlar.”

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murat kurum, atatürk havalimanı, millet bahçesi, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan