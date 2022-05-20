https://tr.sputniknews.com/20220520/bakan-soylu-turkiyenin-her-tarafinda-bu-yil-54-bin-300-tatbikat-yapacagiz-1056548703.html

Bakan Soylu: Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız

Bakan Soylu: Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'daki toplanma alanlarımızın kişi başına düşen metrekaresi, var olandan neredeyse 2,5 katının üzerine getirildi. Bu... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T20:24+0300

2022-05-20T20:24+0300

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türkiye

süleyman soylu

afad

afet

tatbikat

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Bakan Soylu, İstanbul'da AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" kapsamında Kağıthane’deki Muhsin Yazıcıoğlu toplanma alanında yapılan çalışmaları takip etti.Tatbikat çalışmaları sonrası gazetecilere açıklama yapan Soylu, AFAD, Valilik, Kağıthane Belediye Başkanlığı ve diğer paydaş ekiplerle Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı'nın gerçekleştirildiğini söyledi.Türkiye'de ilk kez böyle bir tatbikat yaptıklarını belirten Soylu, deprem tatbikatında denenen ve başarılı olan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) ile kimlerin toplanma alanına geldiğini, kimlerin barınma alanına gittiğini, kimlerin memleketine gittiğini, hastaneye sevkleri sistemin içine atabildiklerini ifade eden Soylu, ayrıca Türkiye’de ilk kez afet araçlarını sisteme yükleyip ihtiyaca göre yönlendirebildiklerini söyledi.Arama kurtarma çalışmalarının iki yıldır akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına emanet edildiğini anlatan Soylu, “Son iki yıldır yaşadığımız bütün afetler bize büyük acılar, kayıplar verdi ama öğretici de oldu. Bu süreci de kendimize ait yönetim sürecine katma değer olarak kattık. Burada arama kurtarma senaryolarımız, yaralanan vatandaşlara ait senaryolarımız, toplanma alanlarının ihtiyaçlarıyla ilgili senaryolarımız var. Tüm senaryoları ilgili bütün kurumlara iletiyoruz. Senaryolarla ilgili eksiklikleri de görüp tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.Bu yılın ''Afet Tatbikat Yılı'', geçen yılın ''Afet Eğitim Yılı'', bir önceki yılın da ''Afetlere Hazırlık Yılı'' olduğunu hatırlatan Soylu, "Türkiye'nin her tarafında bu yıl 54 bin 300 tatbikat yapacağız." dedi.Ayrıca baraj kapağının patlaması, kış kurtarma gibi tematik tatbikatlarının da bulunduğunu aktaran Soylu, yıl sonuna kadar tatbikatların devam edeceğini vurguladı.'Afete hazırlık için çok hızlı bir güçle çalışıyoruz'Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, şunları dile getirdi:Lojistik, sağlık, beslenme gibi alanlarda da tatbikatların devam edeceğini bildiren Soylu, her grubun başkanının, alanın uzmanı kurumlar olduğunu kaydetti.İl risk azaltma planlarını, valiliklerin koordinasyonunda planlanan tarih olan 2025 yılından önce bitirdiklerini belirten Soylu, tüm adımların bu planlara göre atılacağını söyledi.Tatbikatların başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:Soylu, konuşmasının ardından Sadabad Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lerin araç ve stantlarını ziyaret etti.Tatbikat sırasında Bakan Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve diğer yetkililer eşlik etti.

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süleyman soylu, afad, afet, tatbikat