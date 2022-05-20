https://tr.sputniknews.com/20220520/bm-suriyenin-kuzeydogusundaki-hol-kampinda-10-bin-cocuk-ve-kadin-hapishane-kosullarinda-tutuluyor-1056550879.html
BM: Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda 10 bin çocuk ve kadın hapishane koşullarında tutuluyor
BM: Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda 10 bin çocuk ve kadın hapishane koşullarında tutuluyor
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey doğusundaki Hol Kampı'nda 10 bin çocuk ve kadının hapishane koşullarında tutulduğunu bildirdi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T22:48+0300
2022-05-20T22:48+0300
2022-05-20T22:48+0300
dünya
suriye
işid
demokratik suriye güçleri (dsg)
ypg/dsg
el hol kampı
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, IŞİD mensupları ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndaki insani durumun "utanç verici" olduğunu söyledi.Çoğu kadın ve çocuk 56 bin kişinin bulunduğu kampta, yaklaşık 10 bin çocuk ve kadının hapishane koşullarında tutulduğunu belirten Griffiths, koruma ve temel hizmetlere ihtiyaç duyan çocukların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.Griffiths, ülkelere, Hol kampındaki vatandaşlarını derhal geri alması çağrısı yaptı.BM'ye göre, DSG kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol Kampı'nda tutulanlarının büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bunların yüzde 15'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtiliyor.Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı IŞİD mensubu, bu kampta tutuluyor. Avrupa ülkeleri çoğunluğu yine Avrupa'dan gelen yabancı terörist savaşçıların ve ailelerinin geri dönmesine sıcak bakmıyor.
suriye
el hol kampı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, işid, demokratik suriye güçleri (dsg), ypg/dsg, el hol kampı
BM: Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda 10 bin çocuk ve kadın hapishane koşullarında tutuluyor
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzey doğusundaki Hol Kampı'nda 10 bin çocuk ve kadının hapishane koşullarında tutulduğunu bildirdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, IŞİD mensupları ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndaki insani durumun "utanç verici" olduğunu söyledi.
Çoğu kadın ve çocuk 56 bin kişinin bulunduğu kampta, yaklaşık 10 bin çocuk ve kadının hapishane koşullarında tutulduğunu belirten Griffiths, koruma ve temel hizmetlere ihtiyaç duyan çocukların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
Griffiths, ülkelere, Hol kampındaki vatandaşlarını derhal geri alması çağrısı yaptı.
BM'ye göre, DSG kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol Kampı'nda tutulanlarının büyük çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bunların yüzde 15'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtiliyor.
Yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı IŞİD mensubu, bu kampta tutuluyor. Avrupa ülkeleri çoğunluğu yine Avrupa'dan gelen yabancı terörist savaşçıların ve ailelerinin geri dönmesine sıcak bakmıyor.