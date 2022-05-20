https://tr.sputniknews.com/20220520/erdogan-guvenlik-orgutu-olan-natoya-boyle-bir-teror-orgutunun-alinmasina-evet-diyemeyiz-1056537124.html
Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz
Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:08+0300
2022-05-20T14:08+0300
2022-05-20T14:13+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz
14:08 20.05.2022 (güncellendi: 14:13 20.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz" dedi.
"Terörle mücadele sati bir kavram değildir. PKK ile mücadelemiz, AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine, şimdi kabul ettiklerini söylüyorlar, YPG'yi terör örgütü kabul etmiyorlar. ABD bile bunlara görüşme noktasında çok fırsat tanıyor. Başka Almanya olmak üzere, İsveç Fransa'da hepsinde terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Türkiye'de yıllarca bunlarla mücadeleyi sürdürdük. Ne yazık ki Batı bunu hala gizliyor. Verin bize bu teröristleri dediğimizde de vermediler. Gereği neyse yapacağız"
"Bugün Hollanda Başbakanı ile görüştük. Yarın İngiltere ve Finlandiya ile görüşeceğiz. Stoltenberg ile de görüşeceğiz. Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bizde olduğuna göre, NATO'nun teröre karşı hassasiyetini biliyorsak, güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz. Diplomasi yürütüyoruz ama tavrımız nettir. "