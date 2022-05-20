Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz

"Terörle mücadele sati bir kavram değildir. PKK ile mücadelemiz, AB'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine, şimdi kabul ettiklerini söylüyorlar, YPG'yi terör örgütü kabul etmiyorlar. ABD bile bunlara görüşme noktasında çok fırsat tanıyor. Başka Almanya olmak üzere, İsveç Fransa'da hepsinde terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor. Bu ülkelerin yönetimleri her türlü güvenceyi veriyor. Türkiye'de yıllarca bunlarla mücadeleyi sürdürdük. Ne yazık ki Batı bunu hala gizliyor. Verin bize bu teröristleri dediğimizde de vermediler. Gereği neyse yapacağız"