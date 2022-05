https://tr.sputniknews.com/20220520/galatasarayda-baskan-adaylari-dursun-ozbek-ve-esref-hamamcioglu-listelerini-teslim-etti-1056545924.html

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini teslim etti

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini teslim etti

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, listelerini divan... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T18:29+0300

2022-05-20T18:29+0300

2022-05-20T18:31+0300

spor

dursun özbek

eşref hamamcıoğlu

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054946963_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_4d4f994d0de01b53500290e6c35cd075.jpg

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda bulunan kulüp merkezine gelen Hamamcıoğlu ile ekibi, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teslim etti.Listelerini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, seçim sürecinin önemli aşamalarından birisine geldiklerini belirterek, "Bugün listelerimizi teslim ettik. Listelerimiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık, burada olmaya devam ediyoruz. Gurur duyduğum ekibim burada." dedi.Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu, hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak iptal edilmiş bir seçim sürecidir. Galatasaray'ımızın çok acil öncelikleri olmasına rağmen büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmenin nedenlerine ve sebep olanlarına, Galatasaray kamuoyu şahit olmaktadır. Galatasaray her zaman genel kurul üyelerinin iradeleriyle yönetilmiştir ve böyle olmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz dönemeçli yol hiç kimseye bir yarar sağlamamaktadır. Galatasaray'ın yapılacak çok işi var. Galatasaray'ın çatıdan ziyade bir temele ihtiyacı olduğunu hep beraber biliyoruz. Bu temeli sarsmaya kalkanları en güzel dersi ve cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bundan şüphemiz yok. Bizim yolumuz belli, rotamız net."Uzun zamandır birlikte hareket eden bir ekip olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Bizim; liste yetiştirmek, herhangi biriyle ortaklık yapmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray'da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Bugün Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı samimiyet, şeffaflık ve güvendir. Son zamanlarda yaşardıklarımızla bunların eksik olduğunu hala görüyorum. Bundan da kimsenin faydalanmasına izin vermememiz lazım. Seçimin oluşturduğu kaotik ortamda Galatasaray'da çeşitli nedenlerle pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray'dan ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray'a faydalı olma zamanı, sarsılmış temellerimizi yeniden sağlamlaştırma zamanıdır. Değerli eski başkanlarımızdan Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan sevgili Metin Öztürk ile arkadaşlarına başarılar diliyorum. Elbette seçim sürecinde bir rekabet olacaktır ama bu rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.Eski başkanlardan Dursun Özbek ile daha önce aday olacağını açıklayan Metin Öztürk'ün aynı listeden seçime girecek olmasıyla ilgili soru üzerine Hamamcıoğlu, "Görüyoruz ki rakibimiz tek değil. Öyle bir birlikteliğin kendilerine yararlı olacağını düşündüler. Bizim ekibimiz çok uzun zamandır seçime hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday, diğer tarafta da ortaklık olmadan seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday.. Dolayısıyla ikisinin ortaklık yapmasından daha doğal bir şey yok. Ancak her ikisi de bizim değerli dostlarımızdır. Bu bir yarıştır, takdir de genel kurulumuzun olacaktır." diye konuştu.Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımı ile ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray, emin olun futbol takımına kimin transfer edileceğinden daha önemli konularla karşı karşıya. Bizim önceliğimiz bu problemlere çözüm bulmak. Futbolla ilgili konuyu da profesyonel ekibimiz mutlaka sizinle paylaşacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde eski yöneticilerden Adnan Öztürk'ün Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapacağını da sözlerine ekledi.Yönetim kurulu listesiEşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı.Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu yedek listesi ise Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı ve Kaan Artukoğlu'ndan oluştu.Dursun Özbek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaylık için gerekli başvuruyu yaptıklarını belirterek, "Bu süreçte bana inanan ve benimle yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz. Seçim yarışına giren değerli Eşref (Hamamcıoğlu) kardeşime de başarılar diliyorum." dedi.Önemli projelerle yola çıktıklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini, kulübümüze yaşatmaya yönelik projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran'dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz. Seçim sürecinde projelerimizi kamuoyuna anlatacağız. Biz Galatasaray'ız. Bizde sen, ben yok, sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz. Galatasaray'ın etik değerlerine yakışan bir yarışma olacağını biliyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.Galatasaray'a gönül veren ve kulübe uzun yıllar hizmet edecek bir ekip olduklarını anlatan Özbek, "Geçmişten aldığımız dersler ve deneyimimiz var. Bundan sonraki süreci Galatasaray için çok daha faydalı yöneteceğimizden kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Erden Timur kardeşim de zaten planladığımız gibi Sportif AŞ'de yer alacak. Ayrıca gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde kulübüne hizmet edecek. İnşallah iyi bir süreç olacak ve kazanan Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, daha önce başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk ile aynı listede seçime girecek olmasıyla ilgili soruya, "Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Birleşme ayrılıklarda olur. Biz bir ailenin bireyleriyiz." değerlendirmesinde bulundu.Yönetim kuruluDursun Özbek'in aday yönetim kurulu listesinde Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara ve Dikran Gülmezgil bulundu.Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz ve Cem Soylu da yönetim kurulu yedek listesinde yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dursun özbek, eşref hamamcıoğlu, galatasaray