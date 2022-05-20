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https://tr.sputniknews.com/20220520/gaziantep-ve-hatayda-uyusturucu-operasyonlari-206-gozalti-1056548991.html
Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı
Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı
Gaziantep ve Hatay İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T20:48+0300
2022-05-20T20:48+0300
türkiye
gaziantep
hatay
uyuşturucu
metamfetamin
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.
türkiye
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gaziantep, hatay, uyuşturucu, metamfetamin

Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

20:48 20.05.2022
© TwitterGaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları
Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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Gaziantep ve Hatay İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.
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