https://tr.sputniknews.com/20220520/gaziantep-ve-hatayda-uyusturucu-operasyonlari-206-gozalti-1056548991.html

Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

Gaziantep ve Hatay İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T20:48+0300

2022-05-20T20:48+0300

2022-05-20T20:48+0300

türkiye

gaziantep

hatay

uyuşturucu

metamfetamin

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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay’da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.

türkiye

gaziantep

hatay

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gaziantep, hatay, uyuşturucu, metamfetamin