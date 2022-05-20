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İzmir'de kadın cinayeti: Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
İzmir'de kadın cinayeti: Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü ve kayınvalidesini de ağır yaraladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T22:30+0300
2022-05-20T22:30+0300
türkiye
izmir
kadın cinayeti
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Olay, saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan M.A. (37), üç çocuğunun annesi Cansu Aydoğdu'nun (31) yaşadığı ailesinin evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A., eşi Cansu Aydoğdu ve kavgaya dahil olan eşinin annesi Nedime G.'ye (49) yanında getirdiği bıçakla saldırdı.Ayrı yaşadığı eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayan M.A., daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri ise durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiSağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavisi süren Aydoğdu'nun annesi Nedime G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Şüpheli her yerde aranıyorÖte yandan olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheli M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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izmir, kadın cinayeti

İzmir'de kadın cinayeti: Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

22:30 20.05.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir'in Konak ilçesinde bir kişi ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü ve kayınvalidesini de ağır yaraladı.
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü ve kayınvalidesini de ağır yaraladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü ve kayınvalidesini de ağır yaraladı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan M.A. (37), üç çocuğunun annesi Cansu Aydoğdu'nun (31) yaşadığı ailesinin evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A., eşi Cansu Aydoğdu ve kavgaya dahil olan eşinin annesi Nedime G.'ye (49) yanında getirdiği bıçakla saldırdı.
Ayrı yaşadığı eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayan M.A., daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri ise durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavisi süren Aydoğdu'nun annesi Nedime G.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli her yerde aranıyor

Öte yandan olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheli M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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