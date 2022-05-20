https://tr.sputniknews.com/20220520/musiad-11-maddelik-enerji-stratejisini-acikladi-1056546288.html

MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı

MÜSİAD, 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, derneğin hazırladığı 11 maddelik enerji stratejisini açıkladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T18:35+0300

2022-05-20T18:35+0300

2022-05-20T18:38+0300

ekonomi

müsiad

türkiye

enerji

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Asmalı, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nde, enerjide bağımsızlığın yerli ve milli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.MÜSİAD'ın, "yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretim ve tüketimi", "Türkiye'nin enerji sanayisinin inşa edilmesi" ve "enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifi" olmak üzere üç temel prensiple 11 maddelik enerji stratejisi hazırladığını aktaran Asmalı, yeni yol haritasıyla gelecek dönem enerji politikalarının şekillenmesinde rehber olmayı hedeflediklerini vurguladı.Asmalı, 11 maddelik enerji stratejisini şu ifadelerle açıkladı:Stratejinin dördüncü maddesinin sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşmak ve enerjide bağımsızlığı sağlamak için nükleer enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının 20 yılda yüzde 20'ye çıkarılmasına ilişkin talepleri olduğunu söyleyen Asmalı, yerli ve milli enerji politikasına destek olacak şekilde enerji sanayisi stratejisi oluşturulmasını talep etti.'Enerji, Türkiye için gider değil, gelir kalemine dönüşebilir'Asmalı, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji ekipman üretiminde AB'nin bir numaralı tedarikçisi olabileceğini, MÜSİAD'ın üyeleriyle bu hamlede görev almaya talip olduğunu ve güneş enerjisi alanında fotovoltaik panel üretiminde yatırım kararı aldıklarını belirtti.Stratejinin altıncı maddesinin "Türkiye'de 20 yılda yıllık 5 milyar dolar ihracat yapılabilecek milli hidrojen hamlesi başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye'de yatırıma uygun ortam oluşturulması" yönündeki talepleri olduğunu belirten Asmalı, stratejinin diğer maddelerini şöyle sıraladı:MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, belirlenen plan çerçevesinde enerjide kendi kendine yetebilen ülke Türkiye hedefine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

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müsiad, türkiye, enerji