https://tr.sputniknews.com/20220520/rusya-batili-meslektaslarimizla-karsilikli-cikarlara-saygi-temelinde-tum-konulari-gorusmeye-haziriz-1056547550.html

Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız

Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız

"Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun saygı... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T19:24+0300

2022-05-20T19:24+0300

2022-05-20T19:24+0300

ukrayna krizi

rusya

batı

sergey lavrov

abdoulaye diop

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın uluslararası tüm konuları Batılı ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun usullere uygun olarak ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde yapılması gerektiğini belirtti.Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız, ancak bunun usule uygun olarak, birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde ve en önemlisi herhangi bir bölge veya ülkenin ortaklarını özgürce ve herhangi bir baskı olmaksızın seçme kararına saygı temelinde yapılması gerekiyor” dedi.

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rusya, batı, sergey lavrov, abdoulaye diop