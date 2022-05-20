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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/rusya-batili-meslektaslarimizla-karsilikli-cikarlara-saygi-temelinde-tum-konulari-gorusmeye-haziriz-1056547550.html
Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız
Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız
"Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun saygı... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T19:24+0300
2022-05-20T19:24+0300
ukrayna krizi
rusya
batı
sergey lavrov
abdoulaye diop
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın uluslararası tüm konuları Batılı ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun usullere uygun olarak ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde yapılması gerektiğini belirtti.Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız, ancak bunun usule uygun olarak, birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde ve en önemlisi herhangi bir bölge veya ülkenin ortaklarını özgürce ve herhangi bir baskı olmaksızın seçme kararına saygı temelinde yapılması gerekiyor” dedi.
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rusya, batı, sergey lavrov, abdoulaye diop

Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız

19:24 20.05.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına gir Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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"Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun saygı temelinde olması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın uluslararası tüm konuları Batılı ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun usullere uygun olarak ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde yapılması gerektiğini belirtti.
Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız, ancak bunun usule uygun olarak, birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde ve en önemlisi herhangi bir bölge veya ülkenin ortaklarını özgürce ve herhangi bir baskı olmaksızın seçme kararına saygı temelinde yapılması gerekiyor” dedi.
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