https://tr.sputniknews.com/20220520/rusya-batili-meslektaslarimizla-karsilikli-cikarlara-saygi-temelinde-tum-konulari-gorusmeye-haziriz-1056547550.html
Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız
Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız
"Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun saygı... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T19:24+0300
2022-05-20T19:24+0300
2022-05-20T19:24+0300
ukrayna krizi
rusya
batı
sergey lavrov
abdoulaye diop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056547525_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_a4ad73ecebfed55a02eda9bbd9c01eb3.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın uluslararası tüm konuları Batılı ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun usullere uygun olarak ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde yapılması gerektiğini belirtti.Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız, ancak bunun usule uygun olarak, birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde ve en önemlisi herhangi bir bölge veya ülkenin ortaklarını özgürce ve herhangi bir baskı olmaksızın seçme kararına saygı temelinde yapılması gerekiyor” dedi.
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056547525_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_838f2db38580ea6b6141d07382e4d1fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, batı, sergey lavrov, abdoulaye diop
Rusya: Batılı meslektaşlarımızla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde tüm konuları görüşmeye hazırız
Abone ol
"Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun saygı temelinde olması gerektiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın uluslararası tüm konuları Batılı ülkelerle görüşmeye hazır olduğunu, ancak bunun usullere uygun olarak ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde yapılması gerektiğini belirtti.
Lavrov, “Batılı meslektaşlarımızla, Fransızlar veya diğerleriyle tüm uluslararası konuları görüşmeye hazırız, ancak bunun usule uygun olarak, birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde ve en önemlisi herhangi bir bölge veya ülkenin ortaklarını özgürce ve herhangi bir baskı olmaksızın seçme kararına saygı temelinde yapılması gerekiyor” dedi.