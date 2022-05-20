https://tr.sputniknews.com/20220520/rusya-savunma-bakani-soygu-putine-mariupolun-tamamen-kontrol-altinda-oldugunu-rapor-etti-1056550286.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin’e Mariupol’ün tamamen kontrol altında olduğunu rapor etti

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin’e Mariupol’ün tamamen kontrol altında olduğunu rapor etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e raporunda, Mariupol’ün tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T22:03+0300

2022-05-20T22:03+0300

2022-05-20T22:07+0300

ukrayna krizi

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sergey şoygu

vladimir putin

mariupol

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Mariupol’de, 21 Nisan’dan itibaren Azov milliyetçi oluşumun Ukraynalı militanlarının bloke edildiği Azovstal metalürji fabrikasının arazisi tamamen boşaltıldı” diye açıkladı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Mariupol’ün tamamen Ukraynalı militanlardan temizlendiğine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdiği aktarılırken fabrikadaki yer altı yapıların tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.Açıklamada, 16 Mayıs’tan bu yana 2 bin 439 Azov üyesi ile Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğu ifade edilirken bugün teslim olan kişi sayısının 531 olduğu belirtildi.Azov komutanının, güvenlik endişeleri nedeniyle ve yerel sakinlerin linç girişimini engellemek adına fabrikadan özel zırhlı araç içinde çıkarıldığı kaydedildi.

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