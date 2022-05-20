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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin’e Mariupol’ün tamamen kontrol altında olduğunu rapor etti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/rusya-savunma-bakani-soygu-putine-mariupolun-tamamen-kontrol-altinda-oldugunu-rapor-etti-1056550286.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin’e Mariupol’ün tamamen kontrol altında olduğunu rapor etti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin’e Mariupol’ün tamamen kontrol altında olduğunu rapor etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e raporunda, Mariupol’ün tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T22:03+0300
2022-05-20T22:07+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
vladimir putin
mariupol
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Mariupol’de, 21 Nisan’dan itibaren Azov milliyetçi oluşumun Ukraynalı militanlarının bloke edildiği Azovstal metalürji fabrikasının arazisi tamamen boşaltıldı” diye açıkladı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Mariupol’ün tamamen Ukraynalı militanlardan temizlendiğine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdiği aktarılırken fabrikadaki yer altı yapıların tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.Açıklamada, 16 Mayıs’tan bu yana 2 bin 439 Azov üyesi ile Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğu ifade edilirken bugün teslim olan kişi sayısının 531 olduğu belirtildi.Azov komutanının, güvenlik endişeleri nedeniyle ve yerel sakinlerin linç girişimini engellemek adına fabrikadan özel zırhlı araç içinde çıkarıldığı kaydedildi.
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rusya, sergey şoygu, vladimir putin, mariupol

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Putin’e Mariupol’ün tamamen kontrol altında olduğunu rapor etti

22:03 20.05.2022 (güncellendi: 22:07 20.05.2022)
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e raporunda, Mariupol’ün tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Mariupol’de, 21 Nisan’dan itibaren Azov milliyetçi oluşumun Ukraynalı militanlarının bloke edildiği Azovstal metalürji fabrikasının arazisi tamamen boşaltıldı” diye açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Mariupol’ün tamamen Ukraynalı militanlardan temizlendiğine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verdiği aktarılırken fabrikadaki yer altı yapıların tamamen Rus ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 16 Mayıs’tan bu yana 2 bin 439 Azov üyesi ile Ukraynalı askerin silah bırakarak teslim olduğu ifade edilirken bugün teslim olan kişi sayısının 531 olduğu belirtildi.
Azov komutanının, güvenlik endişeleri nedeniyle ve yerel sakinlerin linç girişimini engellemek adına fabrikadan özel zırhlı araç içinde çıkarıldığı kaydedildi.
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