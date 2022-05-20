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https://tr.sputniknews.com/20220520/samsunda-19-adet-suikast-tabancasi-ele-gecirildi-1056523463.html
Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi
Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T06:50+0300
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türkiye
samsun
uyuşturucu
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A'nın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.Takibe alınan şüpheli, seyahat ettiği otobüsten indikten sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı.Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.Soruşturma devam ediyor.
türkiye
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samsun, uyuşturucu

Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

06:50 20.05.2022
© AASamsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi
Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A'nın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Takibe alınan şüpheli, seyahat ettiği otobüsten indikten sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.
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