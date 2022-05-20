https://tr.sputniknews.com/20220520/samsunda-19-adet-suikast-tabancasi-ele-gecirildi-1056523463.html

Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

Samsun'da 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T06:50+0300

2022-05-20T06:50+0300

2022-05-20T06:50+0300

türkiye

samsun

uyuşturucu

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V.A'nın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.Takibe alınan şüpheli, seyahat ettiği otobüsten indikten sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı.Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.Soruşturma devam ediyor.

türkiye

samsun

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samsun, uyuşturucu