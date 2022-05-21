https://tr.sputniknews.com/20220521/cami-kubbesinin-kaplamasini-calmaya-calisirken-yakalandi-1056552128.html
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışırken yakalandı
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışırken yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir caminin kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kişinin hırsızlıktan... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T00:52+0300
2022-05-21T00:52+0300
2022-05-21T00:52+0300
türkiye
hatay
cami
bakır
hırsız
hırsızlık
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Alınan bilgiye göre, 408 Evler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin kubbesinin bakır kaplamasının bir kısmının söküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti.Bu sırada olayı öğrenen mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.Gözaltına alınan şüpheli A.G, polis merkezine götürüldü. Zanlının "hırsızlık" suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.
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hatay, cami, bakır, hırsız, hırsızlık
Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışırken yakalandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir caminin kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kişinin hırsızlıktan sabıkasının olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 408 Evler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin kubbesinin bakır kaplamasının bir kısmının söküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti.
Bu sırada olayı öğrenen mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınan şüpheli A.G, polis merkezine götürüldü. Zanlının "hırsızlık" suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.