https://tr.sputniknews.com/20220521/cami-kubbesinin-kaplamasini-calmaya-calisirken-yakalandi-1056552128.html

Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışırken yakalandı

Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışırken yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir caminin kubbesinin bakır kaplamasını çalmaya çalışan hırsız suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kişinin hırsızlıktan... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

cami

bakır

hırsız

hırsızlık

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Alınan bilgiye göre, 408 Evler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin kubbesinin bakır kaplamasının bir kısmının söküldüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine ihbar etti.Bu sırada olayı öğrenen mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş, hırsızı suçüstü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.Gözaltına alınan şüpheli A.G, polis merkezine götürüldü. Zanlının "hırsızlık" suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.

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hatay, cami, bakır, hırsız, hırsızlık