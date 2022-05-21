CHP lideri Kılıçdaroğlu: Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız

Hiçkimse umutsuzluğa kapılmasın. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız. Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor. İnsanları korkuyla sindirmek istiyor. Sizi, bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. O ve Saray'ı giderse kaos olur algısı peşindeler. Evleri basıyorlar, okulları basıyorlar, tweet attılar diye liseli çocukları okullarından alıyorlar. Bebekleri babalarından annelerinden koparıyorlar.