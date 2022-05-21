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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız
İstanbul Maltepe'de ‘Milletin Sesi’ mitinginde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Az kaldı... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezaları ardından Bursa’dan İstanbul’a kaydırılan ‘Milletin Sesi’ mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, miting

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız

19:14 21.05.2022 (güncellendi: 19:17 21.05.2022)
© CHPCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© CHP
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Maltepe'de ‘Milletin Sesi’ mitinginde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız" dedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Yargıtay tarafından onanan cezaları ardından Bursa’dan İstanbul’a kaydırılan ‘Milletin Sesi’ mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu, "


Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:
Hiçkimse umutsuzluğa kapılmasın. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. Bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Az kaldı bu kentin meydanlarında, sokaklarında özgürce kucaklaşacağız. Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor. İnsanları korkuyla sindirmek istiyor. Sizi, bu milleti korkutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar. O ve Saray'ı giderse kaos olur algısı peşindeler. Evleri basıyorlar, okulları basıyorlar, tweet attılar diye liseli çocukları okullarından alıyorlar. Bebekleri babalarından annelerinden koparıyorlar.
Şimdi bir adım daha atıp partileri kapatmaya hazırlanıyorlar. Saray ve şurekasının elinden düşmeyen bir kelime var: O yasak, bu yasak, şu yasak.
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