Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Doğu bölgelerinden 18 bin 873 Ukraynalı tahliye edildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220522/abdde-anket-10-siyah-amerikalidan-8i-kendilerine-yonelik-irkci-saldirinin-artmasindan-korkuyor-1056566226.html
ABD'de anket: 10 siyah Amerikalıdan 8'i, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korkuyor
ABD'de anket: 10 siyah Amerikalıdan 8'i, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korkuyor
ABD'de yapılan anket, New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarkette siyahilere karşı yapılan silahlı saldırı sonrası Afro-Amerikanların ırkçı tehlikelerden... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T02:54+0300
2022-05-22T02:54+0300
dünya
abd
siyah
beyaz
irkçı saldırı
anket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047982530_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_a130fd3399d3ef8350278a67d1d1be1b.jpg
Washington Post-Ipsos anketine göre her 10 siyah Amerikalıdan 8'i, Buffalo'daki 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korktuğunu belirtti.Ankete katılan Afro-Amerikalılar, ülkede George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini takip eden protestolar sonrasında polisin siyahilere davranışları konusunda "çok az" gelişme olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.Vurulan 13 kişiden 11'i siyahi olan Buffalo saldırısı sonrası, Afro-Amerikan kitlenin sadece yüzde 10'u ırkçılık sorununun yaşamlarının bir döneminde düzeleceğini umduğunu, yüzde 53'lük bir çoğunluk daha da kötüleşeceğini ifade etti.Ankete göre, siyah Amerikalıların yüzde 70'i, beyaz Amerikalıların en az yarısının beyaz üstünlükçü inançlara sahip olduğunu, yüzde 75'i ise beyaz üstünlükçülerin kendileri için "büyük bir tehdit" olduğunu düşünüyor.Anket sorularını cevaplayan siyahilerin yüzde 63'ü silahlara kolay erişimin nefret suçu işleyen insanlara "büyük ölçüde" katkıda bulunduğunu belirtirken yüzde 57'si "kişisel aile ve yetiştirilme tarzı" konusunda aynı şeyi söyledi.Ayrıca Afro-Amerikalıların yüzde 52'si sosyal medyanın nefret suçlarına büyük ölçüde katkıda bulunduğu ve yüzde 45'i okullarda yeterince hoşgörü öğretilmediği tespitinde bulundu.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047982530_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf35d97b5108ba17e8b05d0d73007b89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, siyah, beyaz, irkçı saldırı, anket

ABD'de anket: 10 siyah Amerikalıdan 8'i, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korkuyor

02:54 22.05.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDABD, New York, Asyalılar, siyah Amerikalılar, azınlık
ABD, New York, Asyalılar, siyah Amerikalılar, azınlık - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Abone olTelegram
ABD'de yapılan anket, New York'un Buffalo kentindeki bir süpermarkette siyahilere karşı yapılan silahlı saldırı sonrası Afro-Amerikanların ırkçı tehlikelerden duyduğu endişenin boyutunun arttığını ortaya koydu.
Washington Post-Ipsos anketine göre her 10 siyah Amerikalıdan 8'i, Buffalo'daki 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, kendilerine yönelik ırkçı saldırının artmasından korktuğunu belirtti.
Ankete katılan Afro-Amerikalılar, ülkede George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini takip eden protestolar sonrasında polisin siyahilere davranışları konusunda "çok az" gelişme olduğu konusunda ortak görüş bildirdi.
Vurulan 13 kişiden 11'i siyahi olan Buffalo saldırısı sonrası, Afro-Amerikan kitlenin sadece yüzde 10'u ırkçılık sorununun yaşamlarının bir döneminde düzeleceğini umduğunu, yüzde 53'lük bir çoğunluk daha da kötüleşeceğini ifade etti.
Ankete göre, siyah Amerikalıların yüzde 70'i, beyaz Amerikalıların en az yarısının beyaz üstünlükçü inançlara sahip olduğunu, yüzde 75'i ise beyaz üstünlükçülerin kendileri için "büyük bir tehdit" olduğunu düşünüyor.
Anket sorularını cevaplayan siyahilerin yüzde 63'ü silahlara kolay erişimin nefret suçu işleyen insanlara "büyük ölçüde" katkıda bulunduğunu belirtirken yüzde 57'si "kişisel aile ve yetiştirilme tarzı" konusunda aynı şeyi söyledi.
Ayrıca Afro-Amerikalıların yüzde 52'si sosyal medyanın nefret suçlarına büyük ölçüde katkıda bulunduğu ve yüzde 45'i okullarda yeterince hoşgörü öğretilmediği tespitinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала