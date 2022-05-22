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Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz
Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye orman yangınlarını söndürme konusunda yardım sağlayacaklarını belirtti. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T22:06+0300
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belarus
orman yangını
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belarus Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçak filosu, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki orman yangınlarla mücadeleye yardım edeceğiz” ifadesine yer verildi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşeviç’in emriyle, 19 Mayıs’ta Türkiye’ye, orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 2 adet Mi-8 helikopteri ile bir grup uzmanın 21 Mayıs’ta Türkiye’ye ulaştığı kaydedildi.Belarus ve Türkiye arasında acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 2021’de Türkiye’deki orman söndürme çalışmalarına katılan Belaruslu pilotların toplamda 468 saat süren 295 sorti gerçekleştirdiği ve olay yerlerine 740 kurtarma gruplarını ulaştırdığı anımsatıldı.
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türkiye, belarus, orman yangını

Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz

22:06 22.05.2022
© İHA / CEM KAAN TOKA - NADİR KORKMAZBilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdahale edildi. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaptı.
Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdahale edildi. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA / CEM KAAN TOKA - NADİR KORKMAZ
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye orman yangınlarını söndürme konusunda yardım sağlayacaklarını belirtti.
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belarus Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçak filosu, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki orman yangınlarla mücadeleye yardım edeceğiz” ifadesine yer verildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşeviç’in emriyle, 19 Mayıs’ta Türkiye’ye, orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 2 adet Mi-8 helikopteri ile bir grup uzmanın 21 Mayıs’ta Türkiye’ye ulaştığı kaydedildi.
Belarus ve Türkiye arasında acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 2021’de Türkiye’deki orman söndürme çalışmalarına katılan Belaruslu pilotların toplamda 468 saat süren 295 sorti gerçekleştirdiği ve olay yerlerine 740 kurtarma gruplarını ulaştırdığı anımsatıldı.
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