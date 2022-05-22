https://tr.sputniknews.com/20220522/belarus-turkiyeye-orman-yanginlarla-mucadelesine-yardim-edecegiz-1056578441.html

Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz

Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye orman yangınlarını söndürme konusunda yardım sağlayacaklarını belirtti. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T22:06+0300

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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belarus Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçak filosu, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki orman yangınlarla mücadeleye yardım edeceğiz” ifadesine yer verildi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşeviç’in emriyle, 19 Mayıs’ta Türkiye’ye, orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 2 adet Mi-8 helikopteri ile bir grup uzmanın 21 Mayıs’ta Türkiye’ye ulaştığı kaydedildi.Belarus ve Türkiye arasında acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 2021’de Türkiye’deki orman söndürme çalışmalarına katılan Belaruslu pilotların toplamda 468 saat süren 295 sorti gerçekleştirdiği ve olay yerlerine 740 kurtarma gruplarını ulaştırdığı anımsatıldı.

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türkiye, belarus, orman yangını