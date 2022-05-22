https://tr.sputniknews.com/20220522/belarus-turkiyeye-orman-yanginlarla-mucadelesine-yardim-edecegiz-1056578441.html
Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz
Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye orman yangınlarını söndürme konusunda yardım sağlayacaklarını belirtti. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T22:06+0300
2022-05-22T22:06+0300
2022-05-22T22:06+0300
dünya
türkiye
belarus
orman yangını
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belarus Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçak filosu, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki orman yangınlarla mücadeleye yardım edeceğiz” ifadesine yer verildi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşeviç’in emriyle, 19 Mayıs’ta Türkiye’ye, orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 2 adet Mi-8 helikopteri ile bir grup uzmanın 21 Mayıs’ta Türkiye’ye ulaştığı kaydedildi.Belarus ve Türkiye arasında acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 2021’de Türkiye’deki orman söndürme çalışmalarına katılan Belaruslu pilotların toplamda 468 saat süren 295 sorti gerçekleştirdiği ve olay yerlerine 740 kurtarma gruplarını ulaştırdığı anımsatıldı.
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türkiye, belarus, orman yangını
Belarus: Türkiye’ye orman yangınlarla mücadelesine yardım edeceğiz
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Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye orman yangınlarını söndürme konusunda yardım sağlayacaklarını belirtti.
Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belarus Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı uçak filosu, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki orman yangınlarla mücadeleye yardım edeceğiz” ifadesine yer verildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşeviç’in emriyle, 19 Mayıs’ta Türkiye’ye, orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 2 adet Mi-8 helikopteri ile bir grup uzmanın 21 Mayıs’ta Türkiye’ye ulaştığı kaydedildi.
Belarus ve Türkiye arasında acil durumların önlenmesi ve ortadan kaldırılması alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğu ifade edilen açıklamada, 2021’de Türkiye’deki orman söndürme çalışmalarına katılan Belaruslu pilotların toplamda 468 saat süren 295 sorti gerçekleştirdiği ve olay yerlerine 740 kurtarma gruplarını ulaştırdığı anımsatıldı.