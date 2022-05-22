Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Doğu bölgelerinden 18 bin 873 Ukraynalı tahliye edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220522/bitliste-7-koy-ve-mezralarinda-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1056566138.html
Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T02:26+0300
2022-05-22T02:26+0300
türkiye
bitlis
bitlis valiliği
sokağa çıkma yasağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043340650_0:249:2730:1785_1920x0_80_0_0_349e22fff10e99d678f70c337316f87b.jpg
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
türkiye
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043340650_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_68a02a052811223169b0c00a6793f68c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitlis, bitlis valiliği, sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

02:26 22.05.2022
© İHA / Ali Yıldız - Enes BektaşDüzce, sokağa çıkma yasağı, denetim
Düzce, sokağa çıkma yasağı, denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA / Ali Yıldız - Enes Bektaş
Abone olTelegram
Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tatvan ve Hizan ilçesi sınırlarındaki Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала