https://tr.sputniknews.com/20220522/isvecte-basortulu-oldugu-icin-isten-cikarilmak-istenen-kadina-7-bin-dolar-tazminat-odenecek-1056574759.html

İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılmak istenen kadına 7 bin dolar tazminat ödenecek

İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılmak istenen kadına 7 bin dolar tazminat ödenecek

İsveç'te dini gerekçelerle taktığı başörtüsü yüzünden işten çıkarılmak istenen kişiye ‘ayrımcılığa uğradığı’ gerekçesiyle yaklaşık 70 bin kron, yaklaşık 7 bin... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T17:20+0300

2022-05-22T17:20+0300

2022-05-22T17:20+0300

dünya

isveç

müslüman

başörtüsü

ayrımcılık

tazminat

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İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından başörtüsüz çalışmasının istendiği ve aksi takdirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldığı bildirildi.Açıklamada, uyarının incelenmesi sonucu başörtüsü kullanan kadının ayrımcılığa uğradığının tespit edildiği belirtilerek, kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin bu kişiye yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesine karar verildiği ifade edildi.

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isveç, müslüman, başörtüsü, ayrımcılık, tazminat