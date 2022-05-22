Türkiye
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Doğu bölgelerinden 18 bin 873 Ukraynalı tahliye edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220522/kavgayi-ayiran-kisinin-taksisi-calindi-1056565808.html
Kavgayı ayıran kişinin taksisi çalındı
Kavgayı ayıran kişinin taksisi çalındı
Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T01:29+0300
2022-05-22T01:29+0300
türkiye
adana
kavga
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056565783_8:0:1124:628_1920x0_80_0_0_1302bac95c399c5b056d63c1a58a0865.png
Adana'daki olay, önceki gece Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan Z. ile Necmican K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Kavga sırasında Necmican K.’nin darbettiği Erhan Z., kaçıp, üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçtı. Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan Erhan Z., polisin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.Bu arada, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.’nin motosikletiyle yolda yürüyen Buket K.'yi takip edip laf attığı, genç kadının mesajla yardım isteyince yakındaki evden eşi Necmican K.’nin gelip müdahale ettiği belirtildi.Bu sırada durakta bekleyen taksici Ahmet Demir’in, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştığı, Necmican K.’nın ‘Senin karın var mı?’ diye tepki gösterdiği ifade edildi. Bunun üzerine Demir’in, “Bırakın kardeşim, polis cezasını versin, yapmayın” diyerek kavga edenleri ayırmak istediği, öfkeli kocanın elinden kurtulan Erhan Z.’nin Ahmet Demir’in taksisine binerek kaçtığı ortaya çıktı.Bu arada, taksici Ahmet Demir, otomobilinde 40 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek Erhan Z.'den şikâyetçi oldu.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056565783_147:0:984:628_1920x0_80_0_0_954d30df38329695988da3000a5a4eb1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, kavga, hırsızlık

Kavgayı ayıran kişinin taksisi çalındı

01:29 22.05.2022
© DHAAdana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Adana'daki olay, önceki gece Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan Z. ile Necmican K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Necmican K.’nin darbettiği Erhan Z., kaçıp, üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçtı. Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan Erhan Z., polisin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bu arada, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.’nin motosikletiyle yolda yürüyen Buket K.'yi takip edip laf attığı, genç kadının mesajla yardım isteyince yakındaki evden eşi Necmican K.’nin gelip müdahale ettiği belirtildi.
Bu sırada durakta bekleyen taksici Ahmet Demir’in, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştığı, Necmican K.’nın ‘Senin karın var mı?’ diye tepki gösterdiği ifade edildi. Bunun üzerine Demir’in, “Bırakın kardeşim, polis cezasını versin, yapmayın” diyerek kavga edenleri ayırmak istediği, öfkeli kocanın elinden kurtulan Erhan Z.’nin Ahmet Demir’in taksisine binerek kaçtığı ortaya çıktı.
Bu arada, taksici Ahmet Demir, otomobilinde 40 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek Erhan Z.'den şikâyetçi oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала