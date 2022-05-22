https://tr.sputniknews.com/20220522/kavgayi-ayiran-kisinin-taksisi-calindi-1056565808.html

Kavgayı ayıran kişinin taksisi çalındı

Kavgayı ayıran kişinin taksisi çalındı

Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T01:29+0300

2022-05-22T01:29+0300

2022-05-22T01:29+0300

türkiye

adana

kavga

hırsızlık

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Adana'daki olay, önceki gece Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Erhan Z. ile Necmican K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Kavga sırasında Necmican K.’nin darbettiği Erhan Z., kaçıp, üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçtı. Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan Erhan Z., polisin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.Bu arada, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Erhan Z.’nin motosikletiyle yolda yürüyen Buket K.'yi takip edip laf attığı, genç kadının mesajla yardım isteyince yakındaki evden eşi Necmican K.’nin gelip müdahale ettiği belirtildi.Bu sırada durakta bekleyen taksici Ahmet Demir’in, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalıştığı, Necmican K.’nın ‘Senin karın var mı?’ diye tepki gösterdiği ifade edildi. Bunun üzerine Demir’in, “Bırakın kardeşim, polis cezasını versin, yapmayın” diyerek kavga edenleri ayırmak istediği, öfkeli kocanın elinden kurtulan Erhan Z.’nin Ahmet Demir’in taksisine binerek kaçtığı ortaya çıktı.Bu arada, taksici Ahmet Demir, otomobilinde 40 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek Erhan Z.'den şikâyetçi oldu.

türkiye

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adana, kavga, hırsızlık