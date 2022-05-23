Iraklı genç bir yıldır evinde yavru aslan besliyor

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Hayvanları çok seven ve küçük yaşlardan itibaren evinde pek çok evcil hayvan besleyen 25 yaşındaki Hayyali, bundan 11 ay önce Erbil'i ziyareti sırasında 10 günlük bir yavru aslan satın aldı.

'Simpa' adını verdiği yavru aslana gözü gibi bakan Hayyali, aslanın beslenmesi, bakımı ve sağlığı konusunda tümüyle kendisi ilgileniyor.