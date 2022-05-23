https://tr.sputniknews.com/20220523/almanya-senegalle-enerjide-is-birligi-hedefliyor-1056583342.html
Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor
Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Senegal ile yenilenebilir enerji alanında iş birliği yapmak istediklerini belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T05:54+0300
2022-05-23T05:54+0300
2022-05-23T05:56+0300
dünya
almanya
senegal
olaf scholz
macky sall
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ilk kez çıktığı Afrika turunun ilk durağı Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.Almanya'nın Senegal'in yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilendiğini belirten Scholz, iki ülkenin bu konuda ortak çıkarlarının olduğunu söyledi.Scholz, Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl ihracatının yeniden başlaması için Almanya olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Senegal'in Avrupa pazarına LNG sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.Senegal'in LNG üretiminin gelecek yıl 2,5 milyon ton ve 2030'a kadar 10 milyon tona ulaşacağını kaydeden Sall, Almanya ile de bu noktada çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.Sall, ülkesindeki Alman şirketlerinin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, Senegal'in kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.
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almanya, senegal, olaf scholz, macky sall
Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor
05:54 23.05.2022 (güncellendi: 05:56 23.05.2022) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Senegal ile yenilenebilir enerji alanında iş birliği yapmak istediklerini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ilk kez çıktığı Afrika turunun ilk durağı Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Almanya'nın Senegal'in yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilendiğini belirten Scholz, iki ülkenin bu konuda ortak çıkarlarının olduğunu söyledi.
Scholz, Ukrayna'dan Afrika'ya tahıl ihracatının yeniden başlaması için Almanya olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall de Senegal'in Avrupa pazarına LNG sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Senegal'in LNG üretiminin gelecek yıl 2,5 milyon ton ve 2030'a kadar 10 milyon tona ulaşacağını kaydeden Sall, Almanya ile de bu noktada çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.
Sall, ülkesindeki Alman şirketlerinin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, Senegal'in kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.