https://tr.sputniknews.com/20220523/avukat-mahmutyazicioglu-cinayetinin-yakalanan-firari-sanigi-tutuklandi-1056602198.html

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı

Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T17:39+0300

2022-05-23T17:39+0300

2022-05-23T17:39+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

tutuklama

cinayet

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada firari olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken dün gözaltına alınan sanık Serkan Dakman'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.10 yıla kadar hapis istemiCinayete ilişkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Serkan Dakman, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.TutuklandıOlaya ilişkin davayı bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan sanık Serkan Dakman'ın tutuklanmasına karar verildi.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, tutuklama, cinayet