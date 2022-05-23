https://tr.sputniknews.com/20220523/beyazitta-silahli-catisma-bir-polis-yaralandi-1056588904.html

Beyazıt'ta silahlı çatışma: Bir polis yaralandı

Beyazıt'ta silahlı çatışma: Bir polis yaralandı

İstanbul Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir polis memuru yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

beyazıt

çatışma

polis

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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı.Olayda bir polis memurunun yaralandığı, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.Olayın nedenine ilişkin henüz bir ayrıntı ortaya çıkmadı.

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beyazıt, çatışma, polis