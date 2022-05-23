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Beyazıt'ta silahlı çatışma: Bir polis yaralandı
Beyazıt'ta silahlı çatışma: Bir polis yaralandı
İstanbul Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir polis memuru yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
beyazıt
çatışma
polis
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı.Olayda bir polis memurunun yaralandığı, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.Olayın nedenine ilişkin henüz bir ayrıntı ortaya çıkmadı.
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beyazıt, çatışma, polis

Beyazıt'ta silahlı çatışma: Bir polis yaralandı

11:15 23.05.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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İstanbul Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir polis memuru yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt'ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı.
Olayda bir polis memurunun yaralandığı, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.
Olayın nedenine ilişkin henüz bir ayrıntı ortaya çıkmadı.
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