https://tr.sputniknews.com/20220523/devrilen-agacin-altinda-kalmaktan-son-anda-kurtuldular-1056610076.html
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Meksika’da yolda yürüyen çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:12+0300
2022-05-23T22:12+0300
2022-05-23T22:41+0300
dünya
ağaç
meksika
mexico city
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Meksika’nın başkenti Mexico City’de yolda yürüyen bir çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mexico City’de etkili olan fırtına nedeniyle ağacın devrildiği belirtilirken, şu ana kadar kentte fırtına sonucu 56 ağacın devrildiği açıklandı. Mexico City Sivil Savunma Bakanlığı şehirde fırtınalı havanın devam edeceğini bildirirken, yoğun yağışların da yaklaşması sebebiyle sarı alarm verildi.
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ağaç, meksika, mexico city
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
22:12 23.05.2022 (güncellendi: 22:41 23.05.2022) Abone ol
Meksika’da yolda yürüyen çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de yolda yürüyen bir çift, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ağacın devrildiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Mexico City’de etkili olan fırtına nedeniyle ağacın devrildiği belirtilirken, şu ana kadar kentte fırtına sonucu 56 ağacın devrildiği açıklandı.
Mexico City Sivil Savunma Bakanlığı şehirde fırtınalı havanın devam edeceğini bildirirken, yoğun yağışların da yaklaşması sebebiyle sarı alarm verildi.