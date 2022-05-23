https://tr.sputniknews.com/20220523/kendilerini-uyaran-bir-kisiye-pompali-tufekle-yaralayan-sahislar-yakalandi--1056583050.html

Kendilerini uyaran bir kişiye pompalı tüfekle yaralayan şahıslar yakalandı

Kendilerini uyaran bir kişiye pompalı tüfekle yaralayan şahıslar yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak arasında otomobil ile hız yaptıkları için kendilerini uyaran vatandaşı pompalı tüfekle yaralayan şahıslar, polis ekipleri... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T05:18+0300

2022-05-23T05:18+0300

2022-05-23T05:25+0300

kurşun

kocaeli

pompalı tüfek

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Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2323 Sokak üzerinde iddiaya göre, plakası öğrenilemeyen otomobil sokaktan hızlı geçerken mahalleden Muzaffer M. ve oğlu Muammer M. duruma tepki gösterdi. Baba ve oğul, sokakta çocuklar olduğu için otomobildeki şahısları hızlı geçmemeleri konusunda uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce mahalleliler, araya girerek ayırdı. Kavga esnasında otomobildeki şahıslardan birinin de bıçak çektiği iddia edildi. Mahallelilerin araya girmesiyle olay yatıştırılınca otomobildeki şahıslar önce bölgeden ayrıldı. Ardından pompalı tüfekle tekrar sokağa gelen şahıslar, Muammer M. ve Muzaffer M.’ye kurşun yağdırdı. Çıkan saçmalardan biri baba Muzaffer M.’ye isabet etti. Ateş eden şahıslar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muzaffer M., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından isimlerinin A.A. ve Y.T. olduğu tespit edilen 2 şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorgulanmak ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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kurşun, kocaeli, pompalı tüfek