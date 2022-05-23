https://tr.sputniknews.com/20220523/tayyar-yatirim-rusyada-uretim-hatti-acmayi-planliyor-1056584244.html
Tayyar Yatırım, Rusya’da üretim hattı açmayı planlıyor
Tayyar Yatırım, Rusya’da üretim hattı açmayı planlıyor
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022' forumu yapıldı... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T06:59+0300
2022-05-23T06:59+0300
2022-05-23T11:30+0300
ekonomi
rusya
rusya federasyonu
tataristan
kazan
yatırım
ihracat
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Bu fuara ikinci kez katılan Tayyar Yatırım CIS İhracat Direktörü Galip Acar, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ile yaklaşık 40 kalem üründe işbirliği yaptıklarını anlattı:Rusya’da pazar paylarını arttırmak istediklerini belirten Acar, bunu gerçekleştirmek için de Rusya’da bir üretim hattının açılması konusunda son birkaç ay çalıştıklarını söyledi:
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, rusya federasyonu, tataristan, kazan, yatırım, ihracat
Tayyar Yatırım, Rusya’da üretim hattı açmayı planlıyor
06:59 23.05.2022 (güncellendi: 11:30 23.05.2022) Abone ol
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022' forumu yapıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı da düzenlendi.
Bu fuara ikinci kez katılan Tayyar Yatırım CIS İhracat Direktörü Galip Acar, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ile yaklaşık 40 kalem üründe işbirliği yaptıklarını anlattı:
“Tataristan bölgesi, Rusya Federasyonu’nun orta bölgesi olması itibariyle, distribütörlerimizi daha yakından tanımak ve onlarla birebir görüşmeler yapabilmek için burada yapılan fuarlar bizim açımızdan çok önemli. Fabrikamız 120 ülkeye ihracat yapmakta. Ürünlerimiz daha çok bisküvi, çikolata ve kek grubuna ait ürünler. Toplam 480 çeşit ürünümüz var. Rusya pazarında da yaklaşık 40 kalem ürünümüzle yer almaya başladık. Aynı zamanda biz Magnit ve X5 Retail Group ile diğer ürünler konusunda da çalışıyoruz. Dağıtımlar, Moskova ve Yekaterinburg’daki distribütörlerimiz üzerinden gerçekleşmektedir.”
Rusya’da pazar paylarını arttırmak istediklerini belirten Acar, bunu gerçekleştirmek için de Rusya’da bir üretim hattının açılması konusunda son birkaç ay çalıştıklarını söyledi:
“Rusya’daki müşterilerimizle anlaşmalar yerine getirilmekte ve hacimler giderek artmakta. Bu şartlarda bizim Rusya Federasyonu ile ilgili bir yatırım planımız var. Üretimlerimizi yerel yaparak, yani üretimi burada yaparak Rusya pazarının tamamındaki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu konuda bizim ilgili çalışmalarımız da var. Birkaç aydır bu konuda araştırmalarımızı yapıyoruz. Doğru ve en uygun bir lokasyonda üretim hattını başlatmayı düşünüyoruz”.