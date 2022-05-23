Tayyar Yatırım, Rusya’da üretim hattı açmayı planlıyor

“Tataristan bölgesi, Rusya Federasyonu’nun orta bölgesi olması itibariyle, distribütörlerimizi daha yakından tanımak ve onlarla birebir görüşmeler yapabilmek için burada yapılan fuarlar bizim açımızdan çok önemli. Fabrikamız 120 ülkeye ihracat yapmakta. Ürünlerimiz daha çok bisküvi, çikolata ve kek grubuna ait ürünler. Toplam 480 çeşit ürünümüz var. Rusya pazarında da yaklaşık 40 kalem ürünümüzle yer almaya başladık. Aynı zamanda biz Magnit ve X5 Retail Group ile diğer ürünler konusunda da çalışıyoruz. Dağıtımlar, Moskova ve Yekaterinburg’daki distribütörlerimiz üzerinden gerçekleşmektedir.”