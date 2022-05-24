https://tr.sputniknews.com/20220524/adalet-partisi-baskani-oz-ucuncu-ittifakla-ilgili-calismalar-basladi-1056619436.html

Adalet Partisi Başkanı Öz: Üçüncü ittifakla ilgili çalışmalar başladı

Adalet Partisi Başkanı Öz: Üçüncü ittifakla ilgili çalışmalar başladı

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, üçüncü ittifak çalışmalarının başladığını belirterek, "Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz" dedi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T07:14+0300

2022-05-24T07:14+0300

2022-05-24T07:15+0300

politika

adalet partisi

vecdet öz

ittifak

seçim

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Geçtiğimiz aylarda eski başbakan Tansu Çiller’in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, bu teklifi reddetmesinin ardından AK Parti ve MHP’li isimlerden, “Bırakın bu işi, vazgeçin” diye tehditler aldığını söyledi.Cumhuriyet’ten Sinem Nazlı Demir’e konuşan Öz, hem kendisine gelen tehditlerle hem de üçüncü ittifak çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz'Tehditlerin genellikle sosyal medyadan geldiğini anlatan Öz, ağır ithamların ve sinkaflı cümlelerin kendisine yöneltildiğini anlattı.AK Parti'nin korkulu rüyasının merkez sağda başka bir siyasi oluşum olduğunu söyleyen Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz. Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler" dedi.'Çiller meselesini kapatmak istiyorum'Gelen mesajların içeriğiyle ilgili de konuşan Öz, kendisine "Ayağını denk al, dışarıda korumasız dolaşma gibi" yazıların yazıldığını söyledi. Ne mafyayla ne de şantajla işlerinin olmadığını belirten Öz, "Bu Tansu Çiller meselesini kapatmak istiyorum çünkü hayır cevabını verdik. Bizim partimiz satılık değil." ifadelerini kullandı.Merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirten Öz, "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220523/adalet-partisi-lideri-oz-ciller-ugrastirma-beni-ver-su-partiyi-dedi-carsi-pazardan-alir-gibi--1056608024.html

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adalet partisi, vecdet öz, ittifak, seçim