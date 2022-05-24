https://tr.sputniknews.com/20220524/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-aile-temali-dizi-ve-filmleri-destekleyecek-1056624437.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını kuvvetlendirecek film, senaryo ve dizilere teknik ve bilimsel destek sağlayacak. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T11:53+0300

2022-05-24T11:53+0300

2022-05-24T11:54+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, yaptığı açıklamada, tüm toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da ailenin anlamının büyük olduğunu vurguladı.Ailenin toplumun kültürel değerlerini, kodlarını bir sonraki nesle en iyi ulaştıran merkez olduğunu ifade eden Uraldı, "Biz de bakanlık olarak kültürel değerlerimizi, bir sonraki nesle ulaştıracak sağlıklı bir yer olarak görüyoruz." dedi.Zamanın ruhuna uygun değişikliklerin sağlıklı şekilde yapılması ve toplumsal dinamikleri hayata geçirme potansiyeline katkı vermesi açısından aile kurumunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Uraldı, Bakanlığın ve genel müdürlüğünün bunu misyon edindiğini ifade etti.Aileye ilişkin 2000 yıllık belgelerin yer aldığı kitabın lansmanı yapılacakUraldı, Bakan Derya Yanık tarafından çizilen yol haritası doğrultusunda, yıl içinde düzenlenecek etkinliklerle ailenin öneminin ortaya koyulacağını bildirdi.Geçen hafta gerçekleştirilen "Aile Çalıştayı"nın da bu kapsamda düzenlendiğini belirten Uraldı, şu bilgileri paylaştı:"Çalıştaya ilişkin bir değerlendirme raporu yakında hazırlanacak. Aile Haftası pikniği yapıldı. Önümüzdeki dönemde ailenin tarihsel sürecine ilişkin dokümanter bir kitap lansmanı yapılacak. Yaklaşık 2000 yıllık aileye ilişkin belgelerin içinde yer aldığı son derece orijinal bir kitap çalışması ortaya konacak. Bu kitapta, kendi kültürümüz ağırlıklı olmak üzere bu coğrafyada 2000 yıllık süreç içinde aileye dair hemen hemen bütün belgeler yer alacak. Lansmandan sonra da görsel materyalleri içeren bir sergi planlanıyor.Aynı zamanda Bakanlığımızın diğer genel müdürlükleriyle yürüttüğümüz başka projeler olacak. Her yıl düzenli olarak Anneler Günü, bakanlığımız nezdinde kutlanıyor. Bu yıl bir yenilik daha yaptık. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak ilk defa bu yıl Babalar Günü'nü bakanlığımız nezdinde kutlayacağız."

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı