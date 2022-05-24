https://tr.sputniknews.com/20220524/esenyurtta-kiralik-dairenin-camindan-dusen-17-yasindaki-rabia-hayatini-kaybetti-1056622038.html

Esenyurt'ta kiralık dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kiralık dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bir sitedeki kiralık dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, siteden kaçmaya... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T10:25+0300

2022-05-24T10:25+0300

2022-05-24T10:25+0300

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Dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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esenyurt, kiralık ev, günlük kiralık ev, ölüm