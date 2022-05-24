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https://tr.sputniknews.com/20220524/esenyurtta-kiralik-dairenin-camindan-dusen-17-yasindaki-rabia-hayatini-kaybetti-1056622038.html
Esenyurt'ta kiralık dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti
Esenyurt'ta kiralık dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti
Esenyurt’ta bir sitedeki kiralık dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, siteden kaçmaya... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:25+0300
2022-05-24T10:25+0300
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esenyurt
kiralık ev
günlük kiralık ev
ölüm
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Dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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esenyurt, kiralık ev, günlük kiralık ev, ölüm

Esenyurt'ta kiralık dairenin camından düşen 17 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

10:25 24.05.2022
© İHA / Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen genç kızın feci ölümü
Esenyurt’ta lüks sitede kiralık dairenin camından aşağı düşen genç kızın feci ölümü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA /
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Esenyurt’ta bir sitedeki kiralık dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kadın hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, siteden kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 4 kişi eğlenmeye gitti.
O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.
Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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