https://tr.sputniknews.com/20220524/ilk-defa-karsilastigimiz-bir-durum-astronotun-kaskina-su-doldu-1056630795.html

'İlk defa karşılaştığımız bir durum': Astronotun kaskına su doldu

'İlk defa karşılaştığımız bir durum': Astronotun kaskına su doldu

NASA astronotu Matthias Maurer'in çıktığı uzay yürüyüşünde kaskına su dolmasının ardından NASA, acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerinin iptal edildiğini duyurdu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T14:30+0300

2022-05-24T14:30+0300

2022-05-24T14:30+0300

dünya

nasa

astronot

kask

su

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056630770_0:0:921:519_1920x0_80_0_0_2e071f4aefdc123643980887511d60bf.jpg

Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer, 23 Mart'ta uzay yürüyüşüne çıktı. Maurer'in ekip arkadaşı, astronotun kıyafetini çıkarmasına yardım ettiği sırada kaskının su dolduğunu fark etti. Maurer, kaskın iç yüzeyini kaplayan ince tabakada 20-25 santimetre su olduğunu söylemesinin ardından NASA, uzay kıyafetinde sorun yaşanması üzerine acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerini iptal etti. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki İstasyon Müdür Yardımcısı Dana Weigel, "İlk defa karşılaştığımız bir durum. Özellikle kasktaki su miktarı dikkat çekici" dedi. Maurer'in sorunlu giysisi, temmuz ayında Dünya'ya getirilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nasa, astronot, kask, su