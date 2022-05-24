https://tr.sputniknews.com/20220524/ilk-defa-karsilastigimiz-bir-durum-astronotun-kaskina-su-doldu-1056630795.html
'İlk defa karşılaştığımız bir durum': Astronotun kaskına su doldu
'İlk defa karşılaştığımız bir durum': Astronotun kaskına su doldu
NASA astronotu Matthias Maurer'in çıktığı uzay yürüyüşünde kaskına su dolmasının ardından NASA, acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerinin iptal edildiğini duyurdu. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T14:30+0300
2022-05-24T14:30+0300
2022-05-24T14:30+0300
dünya
nasa
astronot
kask
su
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Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer, 23 Mart'ta uzay yürüyüşüne çıktı. Maurer'in ekip arkadaşı, astronotun kıyafetini çıkarmasına yardım ettiği sırada kaskının su dolduğunu fark etti. Maurer, kaskın iç yüzeyini kaplayan ince tabakada 20-25 santimetre su olduğunu söylemesinin ardından NASA, uzay kıyafetinde sorun yaşanması üzerine acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerini iptal etti. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki İstasyon Müdür Yardımcısı Dana Weigel, "İlk defa karşılaştığımız bir durum. Özellikle kasktaki su miktarı dikkat çekici" dedi. Maurer'in sorunlu giysisi, temmuz ayında Dünya'ya getirilecek.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, astronot, kask, su
'İlk defa karşılaştığımız bir durum': Astronotun kaskına su doldu
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NASA astronotu Matthias Maurer'in çıktığı uzay yürüyüşünde kaskına su dolmasının ardından NASA, acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer, 23 Mart'ta uzay yürüyüşüne çıktı.
Maurer'in ekip arkadaşı, astronotun kıyafetini çıkarmasına yardım ettiği sırada kaskının su dolduğunu fark etti.
Maurer, kaskın iç yüzeyini kaplayan ince tabakada 20-25 santimetre su olduğunu söylemesinin ardından NASA, uzay kıyafetinde sorun yaşanması üzerine acil olmayan tüm uzay yürüyüşlerini iptal etti.
NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki İstasyon Müdür Yardımcısı Dana Weigel, "İlk defa karşılaştığımız bir durum. Özellikle kasktaki su miktarı dikkat çekici" dedi.
Maurer'in sorunlu giysisi, temmuz ayında Dünya'ya getirilecek.