https://tr.sputniknews.com/20220524/kutahyada-kagit-fabrikasinda-yangin-1056640128.html
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:10+0300
2022-05-24T19:10+0300
2022-05-24T19:10+0300
türkiye
kütahya
itfaiyeci
itfaiye
yangın
sanayi
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Kütahya'daki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.Ekiplerin 1.5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.
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kütahya, itfaiyeci, itfaiye, yangın, sanayi
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
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Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kütahya'daki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin 1.5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.