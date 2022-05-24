https://tr.sputniknews.com/20220524/kutahyada-kagit-fabrikasinda-yangin-1056640128.html

Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın

Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın

Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T19:10+0300

2022-05-24T19:10+0300

2022-05-24T19:10+0300

türkiye

kütahya

itfaiyeci

itfaiye

yangın

sanayi

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Kütahya'daki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.Ekiplerin 1.5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.

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kütahya, itfaiyeci, itfaiye, yangın, sanayi