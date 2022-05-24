Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220524/kutahyada-kagit-fabrikasinda-yangin-1056640128.html
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T19:10+0300
2022-05-24T19:10+0300
türkiye
kütahya
itfaiyeci
itfaiye
yangın
sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056639918_0:504:2000:1629_1920x0_80_0_0_92b5b391874a75afddb8a6cc01dddd26.jpg
Kütahya'daki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.Ekiplerin 1.5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056639918_0:317:2000:1817_1920x0_80_0_0_66347b484ea0bf338e855816a12165fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kütahya, itfaiyeci, itfaiye, yangın, sanayi

Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın

19:10 24.05.2022
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
Abone olTelegram
Kütahya'daki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kütahya'daki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
© İHA / HÜSEYİN EFE
Ekiplerin 1.5 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Geri dönüşüm için toplanan tonlarca atık kağıt yangında kül oldu.
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
Kütahya'daki kağıt fabrikasında yangın
© İHA / HÜSEYİN EFE
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала