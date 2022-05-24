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NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı
NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:16+0300
2022-05-24T13:16+0300
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60
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NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı

13:16 24.05.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.
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