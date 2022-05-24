NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.