https://tr.sputniknews.com/20220524/nato-turkiyenin-endiselerini-gidermek-icin-bir-yol-bulunmali-1056627623.html
NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı
NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T13:16+0300
2022-05-24T13:16+0300
2022-05-24T13:16+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato
NATO: Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir yol bulunmalı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.