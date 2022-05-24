https://tr.sputniknews.com/20220524/sirnak-ve-siirtte-toz-tasinimi-etkisini-surduruyor-zorunlu-haller-disinda-disari-cikmayin-1056648185.html
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor: 'Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın'
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor: 'Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın'
Suriye üzerinden gelen ve dünden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T23:01+0300
2022-05-24T23:01+0300
2022-05-24T23:02+0300
türkiye
toz taşınımı
siirt
şırnak
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.Bazı bölgelerde özellikle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.Hava kalitesindeki düşüş nedeniyle uzmanlar, zorunlu haller dışında özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.
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toz taşınımı, siirt, şırnak
Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor: 'Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın'
23:01 24.05.2022 (güncellendi: 23:02 24.05.2022) Abone ol
Suriye üzerinden gelen ve dünden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dün başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Şırnak ve ilçesi Silopi ile Siirt'te kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde özellikle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.
Hava kalitesindeki düşüş nedeniyle uzmanlar, zorunlu haller dışında özellikle solunum güçlüğü çekenlerin dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.