https://tr.sputniknews.com/20220525/aa-anketi-ekonomi-ilk-ceyrekte-yuzde-72-buyuyecek-1056670846.html

AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek

AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T16:29+0300

2022-05-25T16:29+0300

2022-05-25T16:29+0300

ekonomi

anadolu ajansı

anket

büyüme

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Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7.2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5.4 ile yüzde 8.1 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2.1 ve en yüksek yüzde 4.5 oldu.Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

anadolu ajansı, anket, büyüme