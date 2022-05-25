https://tr.sputniknews.com/20220525/aa-anketi-ekonomi-ilk-ceyrekte-yuzde-72-buyuyecek-1056670846.html
AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek
AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:29+0300
2022-05-25T16:29+0300
2022-05-25T16:29+0300
ekonomi
anadolu ajansı
anket
büyüme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103381/32/1033813299_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2e661f274e34674754dc2d2e04b882df.jpg
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7.2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5.4 ile yüzde 8.1 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2.1 ve en yüksek yüzde 4.5 oldu.Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103381/32/1033813299_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b6c28a20923ee3508ee8dad41e9e1d00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu ajansı, anket, büyüme
AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek
Abone ol
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7.2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5.4 ile yüzde 8.1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2.1 ve en yüksek yüzde 4.5 oldu.
Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.