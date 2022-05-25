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AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek
AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T16:29+0300
2022-05-25T16:29+0300
ekonomi
anadolu ajansı
anket
büyüme
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Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7.2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5.4 ile yüzde 8.1 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2.1 ve en yüksek yüzde 4.5 oldu.Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.
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anadolu ajansı, anket, büyüme

AA anketi: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.2 büyüyecek

16:29 25.05.2022
© AAEkonomi, büyüme
Ekonomi, büyüme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© AA
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7.2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5.4 ile yüzde 8.1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2.1 ve en yüksek yüzde 4.5 oldu.
Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.
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